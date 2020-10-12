YAPIKREDİ 3 AY ERTELEMELİ KREDİ FIRSATI

En az 1.000 TL, en fazla 200.000 TL tutarında kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kampanyanın azami vadesi ödemesiz dönem dahil 36 ay olup, en fazla 90 gün öteleme seçeneği sunulmaktadır. Ödemesiz dönemlere ait faiz tutarı ilk taksite yansıtılır.

Yapı Kredi Bireysel İnternet / Mobil Şube üyesi olmanız gerekmektedir. Üye iseniz giriş yapmak için buraya, üye değilseniz veya şifrenizi unuttuysanız yeni şifre almak için buraya tıklamanız gerekmektedir.

Bankamız tarafından tanımlanan ön onaylı limitiniz olması durumunda, limit tutarınıza kadar kredi kullanabilirsiniz. Ön onaylı limitler sonrası tekrar değerlendirme yapılabilir, bankamızca limitleriniz kredi kullanımından önce düşürülebilir ve ya tamamen iptal edilebilir.

Kredi başvurunuz bankamız politikaları çerçevesinde değerlendirilir ve uygun olması durumunda kullandırım yapılabilir. Banka değerlendirmesi sonrasında başvurunuz olumsuz sonuçlanabilir ya da talep ettiğiniz tutarın altında bir tutarda onaylanabilir.

Kullandırım ve başvurunun Yapı Kredi Mobil ve Bireysel İnternet Şubesi'nden yapılması durumunda "Mobilden ve İnternetten Anında Şubesiz Kredi" menüsündeki tüm koşullar 3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi için de geçerlidir.

Nasıl Öteleme Gerçekleştiririm?

Yapı Kredi Mobil veya İnternet Şube kanallarından başvuru veya kullandırım yapmak için, kampanya giriş ekranında "3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi" kampanyası seçilmelidir. Kampanya seçildikten sonra, ilk taksit tarihini; kredi açılış gününden azami 120 gün sonrası olacak şekilde takvimden seçmek gerekmektedir. İlk taksit tarihi seçimi değiştirilmediğinde, ilk taksit tarihi otomatik olarak 30 gün sonrası olarak gelmektedir.

3 Aya Kadar Ertelemeli Kredi başvurunuzu Yapı Kredi Mobil veya Bireysel İnternet Şubesi üzerinden hemen gerçekleştirebilirsiniz.