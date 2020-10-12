

Esnaf kredisi vergi levhasına sahip tüm esnafa verilir. Ancak! biraz öncede bahsetmiş olduğumuz gibi 2 şekilde verilen bu kredilerin başvuru şartları da 2 'ye ayrılmaktadır. Şayet bu şartları sağlamıyor iseniz her iki şekilde 'de sizlere sunulan bu olanaklardan yararlanamazsınız. 2 ayrı şekilde sunulan esnaf kredisinin kuşkusuz ki en büyük avantaj sağlayanı tüccarın kendi meslek odaları üzerinden olan krediye giden yol haritasını takip etmesidir. Bunun en büyük nedeni ise normal yollardan bankalar 'dan kullanılacak krediye göre çok ama çok daha düşük faiz imkanları ile finansman imkanı sağlamasıdır.