Orman Genel Müdürlüğü bünyesine farklı alanlarda olmak üzere 376 kişilik boş kadro ile işçi alımı ve personel alımı yapacak. İŞKUR ve OGM başvuruları Nasıl yapılır? Orman Genel Müdürlüğü tarafından bir duyuru yayımlandı. Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlanan duyuruda , farklı kadro ve şehirlerde istihdam etmek üzere sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Alınacak personeller, OGM 'nin taşra teşkilatı bünyesinde istihdam edilecek.
OGM 376 Personel Alımı Yapacak!
Orman Genel Müdürlüğü bu yönde iki farklı ilan yayımladı. Yayımlanmış olan ilana göre Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki personel eksikliğini gidermek için farklı alanlarda Türkiye Geneli 376 İşçi Alımı ve Sözleşmeli Personel Alımı yapacak.
Bu yönde İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilana göre 274 işçi alımı yapılacak. Bir diğer ilana göre ise 102 Sözleşmeli Personel Alımı ilanı bugün yayımlandı.
Alım Yapılacak Kadrolar:
İşçi Alımı: OGM işçi statüsünde Greyder Operatörü 171 kişi, Dozer Operatörü 56 kişi, Ekskavatör Operatörü 41 kişi ve İş Makinesi Operatörü 6 kişi alımı yapılacak.
Sözleşmeli Personel Alımı: Orman Genel Müdürlüğü yayımladığı yeni bir ilana göre bünyesine 102 kişilik boş kadro ile sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Bu kapsamda farklı şehirlerde olmak üzere Ön Lisans mezunu adaylar içerisinden 1 Tekniker ve 101 Büro Personeli Alımı yapılacak.
OGM Personel Alımı Başvuru Şartları:
Orman Genel Müdürlüğü adaylardan genel ve özel nitelikler talep edecek. Bu kapsamda genel olarak adaylardan 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Bu bağmda " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak " gibi şartlar aranacak.
KPSS'li KPSS Siz Alım Yapılacak!
OGM personel alımları için İşçi alımı ilanında adaylardan KPSS şartı aramayacak olup alımlar KPSS Siz Personel Alımı kapsamında yapılacak. Diğer yandan Sözleşmeli Personel alımı ilanı için adaylardan Ön Lisans seviyesinde KPSSP93 puan türünden en az 60 Puan almış olmak şartı aranacak.
Orman Genel Müdürlüğü, Tanzimat Fermanıyla beraber 1839 yılında ormancılık hizmetlerinin takibi için Ticaret Nezaretine bağlı bir "Orman Müdürlüğü" olarak kurulmuştur. Bu müdürlüğün yetişmiş personel ihtiyacının karşılanması maksadı ile 1857 yılında da Orman Fakültesi kurulmuştur, teknik ve ekonomik ormancılık tatbikatına güç kazandıracak elemanların yetiştirilmesine başlangıç teşkil eden 1857 yılından Cumhuriyet dönemine kadar, günün ve şartların dikte ettirdiği değişik kanunnameler, fetvalar, buyrultular, nizamname ve talimatnameler çıkarılmıştır ve müdürlük bunlara göre görevini gerçekleştirmiştir.