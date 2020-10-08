OGM 376 Personel Alımı Yapacak!

Orman Genel Müdürlüğü bu yönde iki farklı ilan yayımladı. Yayımlanmış olan ilana göre Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki personel eksikliğini gidermek için farklı alanlarda Türkiye Geneli 376 İşçi Alımı ve Sözleşmeli Personel Alımı yapacak.

Bu yönde İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan ilana göre 274 işçi alımı yapılacak. Bir diğer ilana göre ise 102 Sözleşmeli Personel Alımı ilanı bugün yayımlandı.