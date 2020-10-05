İŞKUR başvuru ekranı ile TÜBİTAK KPSS şartsız personel alımı başladı. Bu bağlamda en az lise mezunları arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puan şartı aranmadan yapılan personel alımında başvuru bilgileri sayfamızda yer alıyor. TÜBİTAK 1963 yılında, Cemal Gürsel hükümeti döneminde kurulan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'dur. Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında gelişmesi, hükümete danışmanlık yapması için kurulmuştur. Bilimsel ve teknolojik araştırmaları yapmakla görevlendirilmiştir. Bilimi yönlendiren ve bilimi denetleyen kurum olarak faaliyetlerine devam etmiştir.
İŞKUR Başvuru ekranı bugün açıldı: TÜBİTAK KPSS şartsız personel alımı yapıyor!
BAŞVURU
İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki adımları izleyerek müracaatını yapması gerekmektedir.
https://esube.iskur.gov.tr/
Genel Başvuru Şartları Nedir?
a) T.C. Vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına Sahip olmamak.
c) Güvenlik soruşturması engeli bulunmamak.
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
e) Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
f) Mesai saatleri dışında çalışma engeli bulunmamak.
Memur Kadrosu İçin Şartlar Nedir?
Son başvuru tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak,
Tüm Office programlarını iyi derecede biliyor olmak,
Evrak yönetimi ve dökümantasyon yapabilmek,
Gelişime açık, yoğun tempoya ayak uydurabilmek,
Seyahat engeli bulunmamak,
İnsan ilişkilerinde başarılı, iletişim yeteneği güçlü olmak,
TÜBİTAK Görevleri
TÜBİTAK kurulduğu tarihten itibaren kurumlar tarafından kendisine verilen görevler çerçevesinde çalışmalarını devam ettirmiştir. Zaman içerisinde görev tanımı değişerek dünya genelinde bilim ve teknoloji çalışmalarını takip ederek geliştirmeye başlamıştır.
Bilim ve teknoloji alanında Ar-Ge çalışmaları yapmak.
Türkiye'nin belirlediği bilim ve teknoloji politikasını takip etmek ve uygulamak.
Sanayi alanında araştırmalar yapmak, teknoloji ile geliştirilebilir konularda yenilikler sağlamak. Sanayi kuruluşlarına üretim alanında destek vermek, projeleri geliştirmek.
Uluslararası araştırma ve geliştirmeleri takip etmek.
Geleceğin bilim adamlarının keşfetmek, destek sağlamak ve iş faaliyetlerine katılmak.
İcat ve buluşları değerlendirmek, topluma kazandırmak.
Bilime teşvik etmek için seminerler düzenlemek.
Bilim alanında dergi ve kitaplar yayınlamak.
Uluslararası bilim ve teknoloji kurumları ile işbirliği içerisinde çalışmalar yapmak.
İŞKUR Kayıt Nasıl Yapılır?
İş bulmakta zorlananların, kolayca iş bulabilmelerine yardımcı olan İŞKUR, aynı zamanda da kişinin mesleğine veya eğitim aldığı niteliğe göre iş bulabilmesine de olanak veriyor. Türkiye genelinde istihdamın yaygınlaştırılması amacı ile 4 Ekim 2000' de kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine açılan İŞKUR, bu tarihten itibaren ülke genelinde istihdamda çok önemli bir rol üstlenmiştir. İŞKUR kayıt işlemleri 2 farklı şekilde yapılmaktadır. Çünkü İŞKUR tarafından iş arayanlara iş olanakları sunulurken, bu sunulan iş olanaklarının da işçi arayan işverenler tarafından girilmesi için her iki tarafa da ayrı bir sistem oluşturulmuştur.
Güncel İŞKUR İlanları Sorgulama
İş arıyorsanız, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlamalı ve İŞKUR'a giriş yapmalısınız. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için "İstihdam" ekranında açık iş ilanı aramak için;
• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin.
• Çalışma yeri bilginizi girin.
• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.
• İşyeri türünü seçin.
• Engelli veya vardiya gibi özel durum seçimlerinizi yapın (varsa).
• İşyeri unvanını girin.
• Son olarak en altta sağda bulunan "Ara" seçeneğine tıklayın.
Bu seçimlerle tam olarak size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercih ettiklerinize başvurularınızı hemen yapabilirsiniz.