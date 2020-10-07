Genel sağlık sigortası için prim ödemeleri

İş kazası ya da meslek hastalığı için sigorta primleri Katılımcıların zaruri olarak gelen giderleri ( günlük olarak belirlenen ücret 77.70, öğrenci kesim için belirlenmiş ücret 58,27, işsizlik ödeneği alan vatandaşlar için belirlenmiş ücret 38,85 TL)Geleceğin meslekleri kapsamı ile belirlenmiş olan meslekler içerisinde yer alanlar için de günlük olarak 85 TL zaruri gider ödemeleri devam ediyor.

Sanayi sektör meslekleri için düzenleniyor olan işbaşı eğitim programlarında yer almaya devam eden kadınların bakmak ile yükümlü oldukları ve 2 ila 5 yaş arasında çocukları olanlar için 400 TL değerinde bakım destekleri programın başından sonuna kadar olan süreçlerde gerçekleşir.