İşbaşı eğitim programı kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. Bir yandan da İŞKUR tarafından verilen mesleki eğitim kursları ile beraber iş başı eğitim programları kapsamında olan vatandaşların da alımları devam edecek. İstihdam garantili meslek eğitim kursları içerisinde en az yüzde ellisi, yüzde yirmi günden daha az olmayacak şekilde meslek süresi kadar istihdam etme hakkına sahip olacaktır. İş gücü arzı ile taleplerin eşleşmesinin sağlandığı ve iş arayan vatandaşlar ile beraber işçi arayan kurumların buluşmasını sağlayan İŞKUR üzerinde kayıtları olmayan vatandaşların dikkat etmeleri gereken şartları sizler için derledik.İşbaşı eğitim programlarından nasıl yararlanılacak?
İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI ŞARTLARI NEDİR?
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 15 yaşını tamamlamış olmak,
- İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
- Emekli olmamak,
- Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
- Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma
- İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
- Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.
- Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.
Genel sağlık sigortası için prim ödemeleri
İş kazası ya da meslek hastalığı için sigorta primleri Katılımcıların zaruri olarak gelen giderleri ( günlük olarak belirlenen ücret 77.70, öğrenci kesim için belirlenmiş ücret 58,27, işsizlik ödeneği alan vatandaşlar için belirlenmiş ücret 38,85 TL)Geleceğin meslekleri kapsamı ile belirlenmiş olan meslekler içerisinde yer alanlar için de günlük olarak 85 TL zaruri gider ödemeleri devam ediyor.
Sanayi sektör meslekleri için düzenleniyor olan işbaşı eğitim programlarında yer almaya devam eden kadınların bakmak ile yükümlü oldukları ve 2 ila 5 yaş arasında çocukları olanlar için 400 TL değerinde bakım destekleri programın başından sonuna kadar olan süreçlerde gerçekleşir.
İş başı eğitim programlarının süresi ne kadar?
İş başı eğitim programlarının süresi bilişim ve imalat sektörü ile alakalı olduğu zaman en fazla 6 ay boyuna yapılacakken, diğer sektörler için de en fazla 3 ay olacak şekilde gerçekleşecek. Muhabirlik alanları ile alakalı olan eğitimler de en fazla 9 ay olurken çok tehlikeli olan gruplar için de MEB hayat boyu öğrenme modülleri asgari süreden daha az olmamalıdır.
Siber güvenlik - bulut bilişim - oyun gelişim alanları - kodlama gibi son zamanların en popüler olan mesleklerinin geleceğin meslekleri olarak görülmesinin yanı sıra düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarımda yer alanların 18 ve 29 yaş arasında olması gerekir. En fazla da 9 ay uygulaması geçerlidir.Programlar günde en az 5 saat en fazla da 8 saat olacak şekilde yapılırken bir hafta da en fazla 6 gün olacak şekilde belirlemeler yapılır. Bir hafta da en fazla 45 saat programlar meydana gelebilir.
Başvurular ne zaman ve nasıl olacak?
81 il içerisinde yer alan İŞKUR üzerinden ya da e-İŞKUR üzerinden başvurular yapılır. Vatandaşlar istedikleri her an başvuruda bulunabilirler.
İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?
Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilirler.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDA ALINAN AYLIK MAAŞ!
- Katılımcı zaruri gideri (Günlük 61,65 TL, öğrenciler için 46,23, işsizlik ödeneği alanlar için 30,82 TL)
- Geleceğin meslekleri olarak belirlenecek mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara 75 TL zaruri gider ödenecektir.
- Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği program süresince karşılanacaktır.
- İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Primi
- Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri
BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak iş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak programa katılabilirsiniz.