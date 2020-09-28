DOLARA EN YÜKSEK FAİZ ORANI VEREN BANKA HANGİSİ?

Doların son günlerde yükselmesi bankada doları olanları ve dolara yatırım yapmak isteyenleri heyecan sardı. Bankaların hem dolar hem de Türk Lirası vadeli hesap faiz oranlarını artırması ile hangi bankanın dolara ne kadar faiz verdiği merak konusu oldu. Bankada dolar hesabı olanlara en yüksek faiz oranını Burgan Bank vererek, en yüksek faiz oranı veren bankalar listesinde ilk sıraya yerleşti. Burgan Bank dolar hesabı olan müşterilerine yüzde 2,75 faiz oranı verecek cazip fırsatlar sunuyor.

Odeabank vadeli dolar hesabı faiz oranı yüzde 2.25

Vakıfbank vadeli dolar hesabı faiz oranı yüzde 2.00

Burgan Bank vadeli dolar hesabı faiz oranı 1.75

Fibabanka vadeli dolar hesabı faiz oranı yüzde 2.75