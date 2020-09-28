Son dakika faiz haberleri gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda vatandaşlar 32 günlük vadeli mevduat hesaplarını internet üzerinden araştırıyor. Faiz oranlarının sürekli değişmesi bankada vadeli mevduatı olanları tedirgin ediyor ve "vadeli mevduat faiz oranları artacak mı" sorularını sorduruyor. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar için faiz oranları artacak mı? İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
32 günlük hoşgeldin en yüksek mevduat faiz oranları!
Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Eylül ayı sonunda bankaların verdiği hoş geldin faizinin özellikle e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar alternatif kanallar aramaya başladı. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı? Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar tekrar vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti.
Fibabanka 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 13.00
Garanti Bankası 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 11.00
Şekerbank 32 günlük vadeli takvim.com.tr mevduat hesabı faizi: Yüzde 12.75
İNG BANK 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 12.50
TEB 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 12.50
Finansbank 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 12.30
Odeobank 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 12.00
Denizbank 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 12.00
Burganbank 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 12.00
Akbank 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 9.00
Yapı Kredi 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 9.25
DOLARA EN YÜKSEK FAİZ ORANI VEREN BANKA HANGİSİ?
Doların son günlerde yükselmesi bankada doları olanları ve dolara yatırım yapmak isteyenleri heyecan sardı. Bankaların hem dolar hem de Türk Lirası vadeli hesap faiz oranlarını artırması ile hangi bankanın dolara ne kadar faiz verdiği merak konusu oldu. Bankada dolar hesabı olanlara en yüksek faiz oranını Burgan Bank vererek, en yüksek faiz oranı veren bankalar listesinde ilk sıraya yerleşti. Burgan Bank dolar hesabı olan müşterilerine yüzde 2,75 faiz oranı verecek cazip fırsatlar sunuyor.
Odeabank vadeli dolar hesabı faiz oranı yüzde 2.25
Vakıfbank vadeli dolar hesabı faiz oranı yüzde 2.00
Burgan Bank vadeli dolar hesabı faiz oranı 1.75
Fibabanka vadeli dolar hesabı faiz oranı yüzde 2.75