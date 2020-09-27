İş Bankası 100 bin TL konut, 50 bin TL araba, 10 bin TL ihtiyaç kredisi ödeme planı oldukça ilgi görüyor. Online olarak hesaplama aracı sayesinde ne kadar kredi çekeceğinizi, kaç aya bölmek istediğinizi yazarak aylık ödeyeceğiniz taksitleri ve faiz oranlarını görebiliyorsunuz. Sizler için İş Bankası 100 bin TL konut, 50 bin TL araba, 10 bin TL ihtiyaç kredisi ödeme planını haberimizde derledik. Kullanmak istediğiniz krediler ile ilgili bilgileri inceleyebilirsiniz. İşte İş Bankası 100 bin TL konut, 50 bin TL araba, 10 bin TL ihtiyaç kredisi ödeme planı…
İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ
100 bin TL 120 ay taksitle, erteleme yapılmadan hesaplanan örneği aşağıda görebilirsiniz:
Başvuru
Ev Kredisi hesaplama aracı ile dilediğiniz vadeye uygun olarak taksit tutarınızı hesaplayabilir, geri ödeme planınız hakkında detaylı bilgiye kolayca ulaşabilirsiniz. 120 ay vade olanaklarından yararlanabilir, ödemelerinizi bütçenize uygun bir şekilde planlayabilirsiniz. Ödeme sıklığınızı; ayda bir, iki ya da üç ayda bir gibi daha geniş aralıklara da bölebilirsiniz. Bu aşamada kullanmak istediğiniz konut kredisi tutarı ile kredi notunuz ve aylık geliriniz gibi temel bilgiler esas alınarak hızlıca ön değerlendirme yapılır. Başvuru işleminin ardından satın almayı düşündüğünüz konutla ilgili Ekspertiz incelemesi aşamasına geçilir.
Ekspertiz
Satın almayı istediğiniz evi seçtiniz, ev kredisi için başvuruda bulundunuz, başvurunuz ön onay aldı ve gerekli evrakların teslimini yaptıysanız, sıra ekspertiz aşamasına gelir. Ekspertiz sürecinin en önemli özelliği, kredi kullandırım oranının belirlenmesidir. Konut kredisi, ekspertiz değeri üzerinden hesaplanır. Ekspertiz değerinin belli bir oranına kadar konut kredisi çekebilmeniz mümkün olur. Kredi dışında, evi satın almak için gereken diğer miktarın ise nakdi olarak ödenmesi gerekir. Lisanslı konut değerleme uzmanı veya gayrimenkul değerleme uzmanı tarafından hazırlanan raporda evinizin gerçek değeri hesaplanır ve bu değer üzerinden kredi kullandırımı sağlanır. Ön değerlendirme sürecinin ardından almak istediğiniz konutun tapusunu ekrandan yükleyerek ekspertiz sürecini başlatabilir, sonucunu e-posta ile alabilirsiniz.
Onay
Konutun tamamlanma oranı, yaşı, metrekaresi, konumu, kat sayısı ve inşaat maliyeti gibi hususlar incelendikten sonra detaylı bir ekspertiz raporu oluşturulur. Ekspertiz sonucunu aldıktan sonra kredilendirme için gerekli belgeler hakkında şubeniz sizinle iletişime geçer. İpotek işlemleri için tapu dairesinden randevu alıp tarih ve saat bilgisini "Anında İşlem" menüsünden ekrana girerseniz, ipotek işlemlerinden sorumlu olan yetkilimiz anılan zamanda tapu dairesinde hazır bulunacaktır.
Tapu
Kredi onayının ardından tapu işlemleri oldukça hızlı bir şekilde ilerler. Şubemizde kredi sözleşmesini ve ödeme planını imzalamanızın ardından tapu dairesindeki işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Böylece tekrar şubemize gelmenize gerek kalmaz, kredi tutarı doğrudan hesabınıza aktarılır. Hesabınıza geçen nakit tutar ile satın alma işlemini tamamlayabilir, evinizin tapusuna anında sahip olabilirsiniz.
İŞ BANKASI TAŞIT KREDİSİ
50 bin TL, 50 ay taksit seçeneğiyle örnek hesaplama:
Taşıt Kredisi Özellikleri
Sıfır kilometre araç alırken genellikle kefil şartı aranmaz. Aldığınız aracı ödeme süreci boyunca rehni ile kullanabilirsiniz. İkinci el araç alırken ise kefil şartı aranabilir ve taşıtın kasko değeri üzerinden kredi çekilebilir.
Taşıt Kredisi Nasıl Alınır?
Bireysel müşterilere kullandırılacak taşıt kredilerinde kredi tutarı,
0 km taşıtlarda, taşıtın nihai fatura değerinin 120.000 TL'ye kadar olan kısmı için %70'i, 120.000 TL'nin üstünde olan kısmı için %50'si dikkate alınarak hesaplanır.
2. el araçlarda ise noter satış bedelini aşmamak şartıyla, taşıtın kasko değerinin 120.000 TL'ye kadar olan kısmı için %70'i, 120.000 TL'nin üstünde olan kısmı için %50'si dikkate alınarak hesaplanır.
0 km taşıt (araç) kredisini kefilsiz*, sadece satın aldığınız aracın rehni ile kullanabilirsiniz.
* Kredi taleplerinde kefil koşulu aranmamakla beraber şubeler uygun gördükleri takdirde kefil talep etme hakkına sahiptir.
Taşıt Kredisi Başvurusu için Gerekenler
Başvuru sahibi ve kefiller için gerekli olan belgeler şunlardır:
Taşıt Kredisi Başvuru Formu,
Nüfus cüzdanı ya da sürücü belgenizin aslı ve fotokopisi,
Gelir durumunuzu gösterir belge,
0 km araçlar için alacağınız taşıta ait proforma faturası,
2.el taşıt alacaksanız satışı yapan kişiye ait son Motorlu Araç Tescil ve Trafik Belgesi.
Taşıt Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?
Taşıt kredisi almak için hızlı kredinin yanı sıra isterseniz şubenizden, İnternet Şubemizden veya Telefon Şubemizden hemen şimdi başvurabilirsiniz. Araç kredisi hesaplama aracı sayesinde ödeme planını dilediğiniz gibi oluşturabilir, uygun faiz oranlarıyla taşıt kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.
Taşıt kredisinin maksimum vadesi ne kadardır?
0 km için - Bireysel taşıt kredilerinde satın alınacak aracın asıl fatura değerinin 120.000 TL ve altında olması durumunda azami vade 60 ay, 120.000 TL üzerinde ise azami vade 48 aydır.
2. El için - Bireysel taşıt kredilerinde satın alınacak aracın kasko değerinin 120.000 TL ve altında olması durumunda azami vade 60 ay, 120.000 TL üzerinde ise azami vade 48 aydır.
İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ
10 bin TL 24 ay taksit olarak hesaplanmış örnek:
İhtiyaç kredisi özellikleri
Tüketici kredisi veya bireysel ihtiyaç kredisi olarak da bilinen ihtiyaç kredisi, esnek kredi ödeme planı ile ihtiyaçlarınızı en kolay yoldan karşılayabilmenize imkân tanıyan bir bankacılık hizmetidir.
İhtiyaç kredisi sayesinde elektronik, beyaz eşya veya eğitim gibi farklı alanlar için ihtiyacınız olan nakde kolayca ulaşabilmek mümkün olur.
İş Bankası ihtiyaç kredisi geri ödemelerinizi bütçenizi yormadan planlayabilmenize de yardımcı olur.
İhtiyaç kredinizi size özel* belirlenen ihtiyaç kredisi faiz oranıyla dilerseniz aylık eşit taksitlerle, dilerseniz kişiye özel esnek taksitli** ödeme planıyla kullanabilirsiniz.
Üstelik, Anında Kredi'ye başvururken dilerseniz ilk taksitinizi krediyi kullandığınız tarihten 3 ay sonra olacak şekilde belirleyebilir ve kredinizi eşit taksitlerle geri ödeyebilirsiniz. 90 güne varan ödemesiz dönemli Anında Kredi'ye İşCep veya İnternet Şubesi'nden başvuru yapabilirsiniz. 90 güne varan ödemesiz dönem seçimi Bankamatiklerden yapılan Anında Kredi başvurularında geçerli değildir.