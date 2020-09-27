İş Bankası 100 bin TL konut, 50 bin TL araba, 10 bin TL ihtiyaç kredisi ödeme planı

İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ

100 bin TL 120 ay taksitle, erteleme yapılmadan hesaplanan örneği aşağıda görebilirsiniz:

Başvuru

Ev Kredisi hesaplama aracı ile dilediğiniz vadeye uygun olarak taksit tutarınızı hesaplayabilir, geri ödeme planınız hakkında detaylı bilgiye kolayca ulaşabilirsiniz. 120 ay vade olanaklarından yararlanabilir, ödemelerinizi bütçenize uygun bir şekilde planlayabilirsiniz. Ödeme sıklığınızı; ayda bir, iki ya da üç ayda bir gibi daha geniş aralıklara da bölebilirsiniz. Bu aşamada kullanmak istediğiniz konut kredisi tutarı ile kredi notunuz ve aylık geliriniz gibi temel bilgiler esas alınarak hızlıca ön değerlendirme yapılır. Başvuru işleminin ardından satın almayı düşündüğünüz konutla ilgili Ekspertiz incelemesi aşamasına geçilir.



Ekspertiz

Satın almayı istediğiniz evi seçtiniz, ev kredisi için başvuruda bulundunuz, başvurunuz ön onay aldı ve gerekli evrakların teslimini yaptıysanız, sıra ekspertiz aşamasına gelir. Ekspertiz sürecinin en önemli özelliği, kredi kullandırım oranının belirlenmesidir. Konut kredisi, ekspertiz değeri üzerinden hesaplanır. Ekspertiz değerinin belli bir oranına kadar konut kredisi çekebilmeniz mümkün olur. Kredi dışında, evi satın almak için gereken diğer miktarın ise nakdi olarak ödenmesi gerekir. Lisanslı konut değerleme uzmanı veya gayrimenkul değerleme uzmanı tarafından hazırlanan raporda evinizin gerçek değeri hesaplanır ve bu değer üzerinden kredi kullandırımı sağlanır. Ön değerlendirme sürecinin ardından almak istediğiniz konutun tapusunu ekrandan yükleyerek ekspertiz sürecini başlatabilir, sonucunu e-posta ile alabilirsiniz.