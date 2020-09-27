Türkiye'de acil nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşların bu sorunlarına çözüm üretirken başvurdukları ilk yol bankalardan ihtiyaç kredisi kullanmak oluyor. Bu krediler kullanılırken de kamu bankaları özel bankalara oranla daha çok tercih ediliyor. Bu bağlamda 25.000 TL hızlı kredi veriliyor. Acil para ihtiyaçlarınız için bankanın yaptığı bu kredi kampanyasına katılabilirsiniz. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de