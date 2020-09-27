Gündemde en çok araştırılan sorular arasında 250.000 ve 300.000 TL konut kredisi için Ziraat Bankası'nda 120-180 ay boyunca ne kadar taksit ödenir? Yer alıyor. Ziraat Bankası ekonomik olarak vatandaşlara destek vermek amacıyla uygun fiyatlı ve uzun vadeli konut kredisi imkanı sunuyor. Sizler için online hesaplama aracından 250.000 ve 300.000 TL konut kredisi için Ziraat Bankası'nda 120-180 ay boyunca ne kadar taksit hesaplamasını yaptık. 250.000 ve 300.000 TL konut kredisi için Ziraat Bankası'nda 120-180 ay boyunca ödeyeceğiniz tutar ile ev sahibi olabileceksiniz.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ
250.00 bin TL 120 ay vade ve 300.000 bin TL 180 ay vade şeklinde örnek hesaplama:
Özellikleri
Ekspertiz değeri 500.000 TL ve altında olan konutlara ekspertiz değerinin %90'ına kadar, 500.000 TL'nin üzerinde olan konutlara ise ekspertiz değerinin %80'ine kadar 180 aya varan vadeler ile kredi kullanabilirsiniz.
Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Gerekli görülmesi halinde ek teminat talep edilebilir.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası* ürünlerini sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş., konut ve zorunlu deprem sigortası ürünleri ise Türkiye Sigorta A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile Türkiye Sigorta A.Ş. acentesidir.
GEREKLİ BELGELER
Başvuru Formu,
Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,
Çalışma durumunuza göre gelir belgesi,
Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi,
Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi,
Satın alınmak istenen konutun tapu belgesi fotokopisi,
Şubece talep edilebilecek diğer belgeler