Gündemde en çok araştırılan sorular arasında 250.000 ve 300.000 TL konut kredisi için Ziraat Bankası'nda 120-180 ay boyunca ne kadar taksit ödenir? Yer alıyor. Ziraat Bankası ekonomik olarak vatandaşlara destek vermek amacıyla uygun fiyatlı ve uzun vadeli konut kredisi imkanı sunuyor. Sizler için online hesaplama aracından 250.000 ve 300.000 TL konut kredisi için Ziraat Bankası'nda 120-180 ay boyunca ne kadar taksit hesaplamasını yaptık. 250.000 ve 300.000 TL konut kredisi için Ziraat Bankası'nda 120-180 ay boyunca ödeyeceğiniz tutar ile ev sahibi olabileceksiniz.