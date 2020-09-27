Vatandaşa mevcut borçlarını erteleme imkanı sunan bankalar arasında Denizbank, TEB, Garanti, Akbank ve Finansbank yer alıyor. Bankalar borç kapatma kredisi adı altında bundan şikayet eden müşterilerine borcunu ödeme ve daha uygun şartlarda faiz oranı belirliyor. Bu şekilde bir yol izlerseniz borçlarınız hem tek çatı altına girmiş olur hem de düzene bilir. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
QNB FİNANSBANK BORÇ TRANSFERİ FAİZ ORANI YÜZDE 1,34 OLDU
Başka bankalara olan borcunu tek bir bankada toplamak isteyen kişilere yönelik olarak verilen borç transferi kredi faiz oranı yüzde 1.34 seviyesine yükseldi
GARANTİ VE TEB BORÇ KAPATMA KREDİSİ
Garanti Bankası ek koşul aranmaksızın borçları 31 Aralık 2020 tarihine kadar ertelerken TEB ise "TEB'den ihtiyaç veya taşıt kredisi kullanan ve koronavirüs salgını nedeniyle ekonomiye destek paketi kapsamında taksit ödemelerinde zorluk çeken müşterilerimize 3 aya kadar erteleme imkanı sunuyoruz.
Kredi ödemelerinizin erteleme işlemini 31 Aralık'a kadar, TEB Şubeleri ve 0850 200 0 666 numaralı TEB Çağrı Merkezi'miz aracılığıyla öteleme başvurusunda bulunabilirsiniz. Çağrı Merkezi'mizden yapılan başvuruların sonuçlanması ise yoğunluğuna göre zaman alabilecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" açıklaması ile sadece ihtiyaç ve taşıt kredisi borçlarını erteleyeceklerini ilan etti.
0.99 FAİZ ORANIYLA TRANSFER KREDİSİ DEVAM EDİYOR
Denizbank tarafından sağlanan transfer kredisinde faiz oranları vade sürecine göre değişiyor. Müşteriler kısa vadeli transfer kredisi kullanımlarında çok düşük faiz oranı imkanından faydalanırken orta ve uzun vadeli ödemelerde ise faiz oranı artıyor.
* 12 ay vadeli Denizbank transfer kredisi faiz oranı yüzde 0.99
* 13 ile 36 ay vadeli Denizbank transfer kredisi faiz oranı yüzde 1.24
KREDİ ÖZELLİKLERİ ÖDEME PLANI
Denizbank transfer kredisinde müşterilerine sağladığı düşük faiz oranı yanında 36 ay vade imkanı sağlıyor.
Bu vade süreci kısa süre öncesine kadar 60 ay olarak uygulanıyordu. Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan son düzenleme sonrası Denizbank'ın vade sürecini 36 ay ile kısıtlaması bekleniyor.
Bunun yanında Denizbank transfer kredisi sadece emekli vatandaşların maaş müşterisi olması durumunda sağlanıyor. Banka bu kredi kullanımında kefil şartı da aramıyor.
AKBANK BORÇ TRANSFER KREDİSİ
Akbank borç transfer kredisi için kredi kartı borçları içindir. Müşteriler farklı bankalara olan kredi borçlarını Akbank bünyesinde toplayabilirler. Banka müşterilerine 20.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi sağlıyor. Banka bu kredi için yüzde 1.25 faiz uyguluyor.