KREDİ ÖZELLİKLERİ ÖDEME PLANI

Denizbank transfer kredisinde müşterilerine sağladığı düşük faiz oranı yanında 36 ay vade imkanı sağlıyor.

Bu vade süreci kısa süre öncesine kadar 60 ay olarak uygulanıyordu. Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan son düzenleme sonrası Denizbank'ın vade sürecini 36 ay ile kısıtlaması bekleniyor.

Bunun yanında Denizbank transfer kredisi sadece emekli vatandaşların maaş müşterisi olması durumunda sağlanıyor. Banka bu kredi kullanımında kefil şartı da aramıyor.