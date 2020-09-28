İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Renault, Fiat, Honda, Opel ikinci el araç fiyatları nasıl?

İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Renault, Fiat, Honda, Opel ve diğer markaların ikinci el araç fiyatları arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Araba sahibi olmak veya arabasını satmak isteyen vatandaşlar ikinci el araç fiyatlarını takip ediyor. ÖTV düzenlemesi sonrası araç piyasasında büyük hareketlilik yaşanmış ve fiyatlarda dalgalanma meydana gelmişti. Peki, ikinci el araç fiyatları düşecek mi? İkinci el araç fiyatları ne zaman düşecek?
TALEP AZALDI
Koronavirüs salgını sonrası fiyatları aniden yükselen 2. el araç piyasasında son günlerde durgunluk yaşanıyor. 2. el araç alacak olan vatandaşların uğrak adresi olan oto galerilerde araç bolluğu yaşanırken, vatandaşlar ise fiyatların yüksek olmasından dolayı istedikleri aracı alamadıklarından şikayetçi.
İzmir'de 2. el araç alım satımı yapan galerici esnafı Fahri Karlık, pandemiden dolayı 2. el araç fiyatlarının yükseldiğini ve kolay kolay da düşmesini beklemediklerini söyledi. Son bir haftadır 2. el araç piyasasında bir durgunluk yaşandığını aktaran Karlık, "Çünkü faizler, döviz ve altın yükseldi. Bu durgunluğun 2 ay kadar sürmesini bekliyoruz. 2021 Nisan ve Mayıs ayına kadar yüksek fiyatların devam etmesini bekliyoruz. Bazı uyanık kişiler bayilere gelen sıfır araçları kapatıyorlar. 1-2 ay bu aracı bir yerde bekletip bayideki bedelden daha yüksek bir fiyata bu aracı satabiliyorlar. İnsanlar da sıfır araç bulamadıkları için bu kişilerden araç alıyorlar" diye konuştu.
2. el araç piyasasının tekrar bir yükselme eğiliminde olduğunu söyleyen galerici esnafı Cebrail Damar da "Kredi faizlerinin yükselmesi ve 2. el araçların fahiş fiyatlara satılması nedeniyle piyasada durgunluk var. İnsanlar sürekli araç soruyorlar. Piyasanın 2021'e kadar fiyatların düşeceğini tahmin etmiyorum. Araba piyasasının daha da yükseleceğini tahmin ediyorum" dedi.
Araç almak için oto galerilerin yolunu tutan Nurettin Top ise fiyatların yükselmesinden şikayetçi oldu. Bundan 3 ay önceye kadar her arabada en az 20 bin lira fiyat farkı olduğunu savunan Nurettin Top, "Sattığımız aracı aynı fiyata bulamıyoruz. İstediğimiz arabayı alamıyoruz. 30 bine satılan araba şuan 50 bin lira. Sattığımız araba fiyatına bir alt modellere bakıyoruz mecburen" şeklinde konuştu.
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?
Sıfır araç üretmeye başlayan sektör temsilcilerinin ardından ikinci el araba fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Yılın başından bu yana sıfır araç fiyatları ile paralel ilerleyen ikinci el otomobil fiyatlarında artış devam ediyor. Cardata'nın açıkladığı verilere göre yıl başından itibaren ikinci el araba piyasasındaki fiyat yükselişi yüzde 85 oldu. Otomotiv pazarlarındaki artıştan dolayı ikinci el araçtan da vazgeçen vatandaşlar, fiyat artışlarından dolayı pazarın durma noktasına gelmesine neden oldu.
2021'DE İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Bu yıl koronavirüsten ve birçok sebepten dolayı düşmeyen araç fiyatlarına bir de ÖTV zammı eklenince vatandaşlar araba alma isteğini sonraki yıla erteledi. 2021 yılında araba fiyatları ne olacak, 2021'de ikinci el araba fiyatları düşecek mi araştıranlar için Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın açıklama yaptı; "1 Ocak'ta 100 bin TL olan bir ikinci el araç bugün 185 bin TL civarında. Bunun birçok sebebi vardı. Bu sebeplerin en başında gelen ise sıfırdaki arz talep dengesi. Pandemiyle birlikte sıfır km araç üretiminin ve buna bağlı olarak da araç bulunurluğunun azalması, mayıs ayına kadar üretimin başlamaması ve yaklaşık piyasaya giremeyen 300 bine yakın sıfır kilometre aracın olması geldi.
Araç almak isteyen vatandaş, markaların tedarik sıkıntısı sebebiyle araç bulamayınca ikinci ele yöneldi. Bu da, ikinci eldeki talep artışını yarattı ve fiyatlar yukarı yönlü hareket etti" şeklinde konuştu.
2021 YILINDA OTOMOBİL PAZARI NASIL OLACAK?
2021'de ikinci el araba fiyatları düşecek mi merak edenler için Yalçın detaylı bir açıklama yaptı. 2021 yılında ikinci el piyasasındaki artışların durdurulamayacağını açıklayan Yalçın, ikinci el araba fiyatlarındaki artışların 2021 yıl sonuna kadar devam edeceğini ve bunun otomotiv sektörünün yeni normali olduğunu açıkladı. Bu durumun etkisiyle birlikte 2021 yılında otomotiv pazarının gerileyeceğini açıklayan Yalçın, "İkinci el ve sıfır kilometre araç, bir yatırım aracı olarak görülüyor. İnsanlar şu an fiyat yüksek de olsa araç satın almak istiyorlar. Yaklaşık 710-720 bin aralığında bir sıfır km araç satış pazarı öngörüyoruz.
2021'de ise pazarın doymuşluğu ile birlikte 600 bin seviyesine gerileyeceğini öngörüyoruz. Bunun yaklaşık 10 katı da ikinci el araç satışı olacaktır. Üretim, pandemi kısıtlamaları yüzünden yüzde 100 kapasiteye ulaşmayacak.
İthalatta da araç bulmak çok kolay olmayacak. Dolayısıyla fiyatlar sıfırda ve ikinci elde yüksek olarak devam edecek."