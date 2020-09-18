Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım programlarıyla ihtiyaç sahibi ailelere destek olmaya devam ediyor. Aile yardımı, eğitim yardımları, sağlık yardımları, özel amaçlı yardımlar, yaşlı ve engelli yardımları olmak üzere muhtaçlık seviyesinde yaşayan ailelere çeşitli destek paketleri iletiliyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yürütülen programlarda özel amaçlı yardımlar dikkatleri üzerine çekiyor. Türkiye'de muhtaç durumda olan yaşlı vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlılık aylığı verilmektedir. Bu sosyal yardımdan yararlanabilmek için 65 yaş üzerinde olmak, kendisinin veya eşinin sosyal güvencesi olmamak ve 701 TL'den fazla gelire sahip bulunmamak gerekir. Şartları uyan vatandaşlara her ay Yaşlılık Aylığı adı altında 672 TL ödeme yapılmaktadır.