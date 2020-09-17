500 lira ile 6.000 lira yardımdan faydalanmak için son günler! Eylül ayında herkese yardım!

Cenaze yardımı

Eğer birinci derece yakınınız vefat etmiş ise Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan 716 TL destek alabilirsiniz. Ancak bu maddi destekten yararlanabilmek için 360 günlük sigorta priminizin yatmış olması gerekmektedir.

Çeyiz yardımı

Yetim kalmış vatandaşlarımızın evlenebilmesi ve yuva kurabilmeleri için devletimiz yetim maaşı alan kişilerin tam 24 katına kadar çeyiz yardımı yapabiliyor.