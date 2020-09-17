1000 TL sosyal yardım parası dönemsel muhtaçlık kriteri ile ilgili önemli bir açıklama bugün yapıldı. Bilindiği, gibi pandemi dolayısıyla vatandaşlara 1000 TL yadım parası dağıtılmıştı.
1000 TL YARDIMDA DÖNEMSEL MUHTAÇLIK KRİTERİ
Bakan Selçuk, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımların yanı sıra salgın dolayısıyla "dönemsel muhtaçlık" kriterleri taşıyan kişilere de yardımda bulunduklarını belirtti.
Selçuk, aktarılan kaynakla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının mali imkanlarını güçlendirerek, vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin şekilde yanıt verdiklerini söyledi. Vakıflara gönderilen periyodik paylar hesaplanırken il ve ilçe nüfusu, aktif hane dosyası gibi göstergeler kullanılıyor.
SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI
1000 TL'lik sosyal yardım parası başvuruları değerlendirmelerin ardından ödemeler devam ediyor. Sosyal yardım ile ilgili sorgulamaları aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.
1000 TL PANDEMİ SOSYAL DESTEK YARDIM BAŞVURUSU SORGULAMA
Pandemi yardımı başvurusu yapan ve başvuru kabul edilen kişiler için ödeme hesaplara otomatik olarak yatırıldığı için başvuru yapmayan kişilerin dahi durumlarının tespit edilmesi halinde hesaplarına para yatırılmış olma ihtimali bulunuyor.
Böyle bir ödeme olup olmadığının sorgulanması için bu nedenle adınıza e devlet şifreniz ile yatırılmış olan bir sosyal yardım parası olup olmadığını sorgulamanız gerekiyor. E devlet şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra adınıza bir ödeme bulunuyorsa buradan görüntüleyebiliyor, banka hesabı girerek hesabınıza aktarılmasını sağlayabiliyor ya da PTT şubeleri üzerinden kimliğiniz ile çekebiliyorsunuz.
Daha önce pandemi yardımı almayan kişiler de kimlik numarasının son rakamlarına göre aynı ekran üzerinden pandemi para yardımı başvurusu yapabiliyor.
1000 TL YARDIM BAŞVURUSU E-DEVLET EKRANI
KİMLER 1000 LİRA NAKDİ DESTEĞE BAŞVURABİLİR?
Buna göre, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabilecek.
Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.