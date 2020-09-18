"PEYNİR EKMEK GİBİ SATILDI"

Özellikle 230 bin lira liste fiyatı olan otomobillerin 260-270 bin aralığında peynir-ekmek gibi satıldığını vurgulayan Bolkan, "2 ay sonraya sıraya girmektense ben hemen otomobilimi alayım sağlığını koruyayım diye düşündü insanlar. Bundan da faydalanan fırsatçılar karşımıza geldi" açıklamasını yaptı.

"TÜKETİCİLER ÇOK PARA KAYBETTİLER BU DURUMDA"

Tek bir galerinin listesinde 20'den fazla farklı marka ve modellere ait sıfır kilometre araç yer aldığı dikkat çekerken Halit Bolkan, "Hukuki anlamda bildiğin kadarıyla bir sorun etmiyor. En azından serbest piyasa açısından. Vicdani olarak baktığınızda bu bir fırsatçılık diye düşünüyorum ve o insanlar çok ciddi paralar kazandılar. Tüketiciler çok para kaybettiler bu durumda. Bir yerde insanların zorda kalmış halini kullanmış oldular" dedi.