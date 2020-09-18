İhtiyaç sahiplerine 1000 TL başvurusu nereden, hangi adresten yapılıyor!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi destekleri altında 1000 TL sosyal destek parası ödemesi yapılmaya başlanmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvurular e devlet üzerinden kabul edilirken Bakan Selçuk 4. faz başvuruları kabul etmek yerine 3. faz başvuru ekranını herkese açtıklarını belirterek yeni başvuru şartlarını duyurdu. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
BAKAN SELÇUK AÇIKLADI: 6 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE 1000 TL PANDEMİ SOSYAL DESTEK PARASI DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILDI!
Konu hakkında açıklama yapan Bakan Selçuk "Vatandaşlarımıza sosyal yardımlarda bulunuyoruz. 6 milyon vatandaşımızı aştı. Salgın dönemindeki kriterlerle muhtaçlık kriterlerimiz uymuyor. Fakat bu dönemde birçok dönemde birçok vatandaşımız dönemsel ihtiyaçta. Bu vatandaşlarımıza ulaşmak için bir form oluşturduk. Belli bir takım sorular sorduk. 10 milyonun üzerinde başvuru geldi.
10 milyon talebi hem SGK hem de İŞKUR'dan teyit ettik. Beyanın doğruluğunu teyit ettik. Kriterleri belirledik. Hanelerin hangilerinin dönemsel ihtiyaç anlamında ihtiyaçlarının olup olmadığına karar verdi. Süreç devam ediyor. Her hafta ödemelerimiz yapılıyor. Başvuruları değerlendiriyoruz. Sosyal medyada olan ihtiyaç sahipleri de taranıyor" diyerek ellerinde biz bize yeteriz kampanyasından kalan 170 milyon liralık kaynak bulunnduğunu ve bu kaynağın da ihtiyaç sahibi ailelere aktarılmaya devam edildiğini duyurdu.
1000 TL PANDEMİ YARDIMI 4. FAZ BAŞVURUSU OLACAK MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvurular e devlet üzerinden kabul edilirken Bakan Selçuk 4. faz başvuruları kabul etmek yerine 3. faz başvuru ekranını herkese açtıklarını belirterek yeni başvuru şartlarını duyurdu. Buna göre 1000 TL pandemi yardım parası almak isteyen kişiler;
Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında daha önce dağıtılan Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen bin liralık nakdi destekten faydalanmayan,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar kategorisine girmeyen,
SGK'dan aylık düzenli maaş alan emekliler,
İŞKUR kısa çalışma ödeneğinden faydalananlar,
İŞKUR işsizlik maaşı alan kişiler haricinde kalan herkes 1000 TL Pandemi yardımı başvurusu yapma hakkına sahip olacak.