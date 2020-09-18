Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay ihtiyaç sahiplerine ödeme yapıyor. Bu anlamda kimsenin bilmediği yardımlarda olabiliyor. İşsiz kalan vatandaşlar olduğu gibi gelirleri dibe vuran vatandaşlar da hayatlarını idame etmek oldukça fazla çaba içerisine girmiş durumda.

Vatandaşların bu durumları sosyal yardımlara olan talepleri çok daha fazla arttırdı. Bu bağlamda gözler sosyal yardımlara çevrilmiş durumda. Hangi vatandaşlar aylık verilen sosyal yardımları alabilecekleri araştırılmaya başlandı. Her ay veya iki ayda bir ödenen sosyal yardımlar hangileridir? Eşi vefat eden ve SGK'sı olmayan muhtaç kadınlara aylık 275 TL olmak üzere iki ayda bir 550 TL tutarında yardım aktarılıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de