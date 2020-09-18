Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay ihtiyaç sahiplerine ödeme yapıyor. Bu anlamda kimsenin bilmediği yardımlarda olabiliyor. İşsiz kalan vatandaşlar olduğu gibi gelirleri dibe vuran vatandaşlar da hayatlarını idame etmek oldukça fazla çaba içerisine girmiş durumda.
Vatandaşların bu durumları sosyal yardımlara olan talepleri çok daha fazla arttırdı. Bu bağlamda gözler sosyal yardımlara çevrilmiş durumda. Hangi vatandaşlar aylık verilen sosyal yardımları alabilecekleri araştırılmaya başlandı. Her ay veya iki ayda bir ödenen sosyal yardımlar hangileridir? Eşi vefat eden ve SGK'sı olmayan muhtaç kadınlara aylık 275 TL olmak üzere iki ayda bir 550 TL tutarında yardım aktarılıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
SSK'LI OLMAYANLARA AYLIK
Eşi vefat eden ve SGK'sı olmayan muhtaç kadınlara aylık 275 TL olmak üzere iki ayda bir 550 TL tutarında yardım aktarılıyor.
BARINMA DESTEĞİ
Bütün bunlara ek olarak unutulan Barınma Desteği yayınlandı. Çalışma Bakanlığı 10 Bin - 25 Bin TL Barınma desteğini 2020 yılında sürdürdüğünü ve başvuruları aldığını ifade etti.
ŞARTLI EĞİTİM DESTEĞİ
Şart eğitim yardımı da deniyor. Ödeme tutarı ilkokula giden kız çocukları için aylık 40 TL, erkek çocukları için 35 TL. Liseye giden kız çocukları için aylık miktarı 60 TL, erkek çocukları için 50 TL. Ödemeler 2 aylık olarak PTT hesaplarına yatıyor. Yardım için hanede ki hiç kimsenin SGK kaydı olmaması gerekiyor.
DOĞUM YARDIMI
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 0-2 yaş arasında çoklu doğum ile dünyaya gelen çocuklar için ailelerine yapılan sosyal yardımdır. Bu sosyal yardım ile çocukların beslenme ve diğer ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanır. Bu yardımdam yararlanabilmek için hane içinde kişi başı ortalama gelirin 701 Tl'nin altında olması gerekir. Şartları uyan vatandaşlar Çoklu Doğum Yardımı kapsamında her ay 150 TL ödeme yapılmaktadır.
YAŞLILIK AYLIĞI
Türkiye'de muhtaç durumda olan yaşlı vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlılık aylığı verilmektedir. Bu sosyal yardımdan yararlanabilmek için 65 yaş üzerinde olmak, kendisinin veya eşinin sosyal güvencesi olmamak ve 701 TL'den fazla gelire sahip bulunmamak gerekir. Şartları uyan vatandaşlara her ay Yaşlılık Aylığı adı altında 672 TL ödeme yapılmaktadır.
ENGELLİ AYLIĞI
Türkiye'de sosyal yardımlar arasında engellilere yönelik çok sayıda yardım programı bulunmaktadır. Sosyal güvencesi olmayan ve kişi başı hane geliri 701 TL'den az olan engelliler için aileleresosyal yardım imkanı verilmektedir. Bu sosyal yardımdan yararlanmak için yüzde 40 ve üzerinde engele sahip olmak gerekir. Aylık ödenen bu sosyal yardımlarda ödeme miktarı engellilik oranına göre değişmektedir. Yüzde 40 ile 69 oranında engele sahip vatandaşlara her ay 537 TL, yüzde 70 ve üzerinde engel oranına sahip vatandaşlara aylık 805 TL ödeme yapılmaktadır.
AYLIK ÖDENEN ELEKTRİK TÜKETİM DESTEĞİ!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal yardım ödemesi yapılan vatandaşlara Elektrik Tüketim Desteği de verilmektedir. Bu sosyal yardımı almak için herhangi bir başvuru yapılmamaktadır. İhtiyaç sahibi aileler için ödenen bu sosyal yardımdan faydalanacak vatandaşların listeleri her ay Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenip açıklanmaktadır. Bu sosyal yardımı almaya hak kazanan vatandaşlar kimlik kartları ve elektrik faturaları ile PTT şubelerine gitmeleri gerekmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bilgilere göre Elektrik Tüketim Desteği kapsamında 1-2 kişilik ailelere aylık 75 kWh, 3 kişilik ailelere aylık 100 kWh, 4 kişilik ailelere aylık 125 kWh, 5 ve daha fazla kişilik ailelere ise aylık 150 kWh karşılığı nakit ödeme yapılmaktadır.
TÜBERKÜLOZ VE SSPE HASTALARINA ÖDENEN AYLIK SOSYAL YARDIM
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bazı hastalıklar için vatandaşlara aylık sosyal yardım ödemeleri yapılmaktadır. Bu hastalıkların kronik olması nedeniyle bu vatandaşların yardıma muhtaç durumları doğmaktadır. Tüberküloz ve SSPE hastalığı nedeniyle mali kayıp yaşayan hastalara nakdi yardım yapılmaktadır. Bu hastalık için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir evrak talebi yapılmamaktadır. Bu vatandaşlara her ay 1.460 TL nakit sosyal yardım verilmektedir.