Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 18.09.2020 13:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.09.2020 13:59
    ABONE OL

    Son dakika: Rusya'dan flaş karar! ler rekor seviyede!

    'ndan yapılan açıklamada, riskinin devam etmesi üzerine politika inin sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi. 2015’in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, haziran ayında politika faizini yüzde 4,5’e kadar düşürmüştü.

    AA

    Rusya Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 4,25 seviyesinde bıraktı.

    Bankadan yapılan açıklamada, enflasyon riskinin devam etmesi üzerine politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede alınan kapsamlı kısıtlayıcı önlemlerin kaldırılmasıyla, ekonomik faaliyetlerde toparlanma yaşandığına işaret edilen açıklamada, ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 8'le beklenenden daha az küçüldüğü belirtildi.

    Açıklamada, Rusya'da enflasyonun 2020'de yıllık yüzde 3,5 ila 4 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtildi.

    2015'in başından bu yana faiz oranlarını yüzde 17 seviyesinden kademeli olarak indiren Rusya Merkez Bankası, haziran ayında politika faizini yüzde 4,5'e kadar düşürmüştü.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Son dakika: Rusya'dan flaş karar! Faizler rekor seviyede!
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri