Maddi yardımlar hiç şüphe yok ki dar gelirli vatandaşlar için oldukça önem arz ediyor. Bu anlamda baktığımız zaman nakit ve geri ödemesiz yapılan yardımlar can simidi oluyor. Yaşanılan olumsuz durumlar vatandaşları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın özel amaçlı yardım paketlerine yönlendirdi. Kimler özel amaçlı yardım programlarından yararlanabilir? Özel amaçlı yardım programlarının şartları nelerdir? Eğer il dışından gelip yol yardımı ve sosyal destek yardımlarından almak istiyorsanız bulunduğunuz ilin merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapacaksınız. 672 TL ile 1.460 TL arasında nakit geri ödemesiz yardım için haberimizin detaylarını okuyun! İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de