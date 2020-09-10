Ziraat Bankası, İş Bankası, Finansbank, Denizbank, Akbank, İNG konut kredisi yeni faiz oranları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Şu dönemde yeni bir ev satın almak isteyen vatandaşlar tarafından en fazla merak edilen konuların başında bankaların sunduğu konut kredisi en uygun hangisi sorusu geliyor. Her bankanın vatandaşlara sunduğu kampanyalar ve şartlar değişkenlik gösteriyor. Kamu bankaları tarafından duyurulan konut kredisi faiz oranları ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmüştü. Konut kredileri güncel bir haber ile şartlarında değişikliğe uğradı. 15 yıla kadar vade imkanının sunulduğu kredi destek paketi içerisinde değişiklik yapıldı. Peki Konut kredisi yeni faiz oranları yüzde kaç oldu?
Konut kredisi faiz oranları yüzde kaç oldu?
ING BANK FAİZ ORANI
Konut kredisi: 1.24
YAPI KREDİ FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.45
AKBANK FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.19
ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.09
VAKIFBANK FAİZ ORANLARI
Sarıpanjur konut kredisi: 1.09
GARANTİ BBVA FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.29
İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI
Ev kredisi: 1.15
TEB FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.29
QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI
Konut kredisi: 1.49
DENİZBANK FAİZ ORANLARI
Mortgage kredisi: 1.29
KONUT FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Konut kredisi faiz oranları devamlı olarak güncellenirken bir yandan da vatandaşlar tarafından konut fiyatları düşecek mi sorusu soruluyor. GYODER Gösterge Türkiye Gayrimenkul Sektörü 2020-2. Çeyrek Raporu'na göre; 2019 senesinin ilk yarısında toplamda 505 bin konut satışı gerçekleşmişti. Bu rakam 2020 senesinde 625 bin adede gelerek %23,5'lik bir artış gösterdi.
Haziran ayı itibarıyla kamu bankalarının başlattığı konut kredisi kampanyalarının konut satışlarını olumlu anlamda etkilediği belirtildi. Bu doğrultuda konut kredisi faiz oranları değişirken konut fiyatlarının ne şekilde değişkenlik göstereceği de merak ediliyor. Konut kredisi faiz oranlarının değişmesiyle beraber önümüzdeki dönemlerde konut fiyatlarının da düşmesi, takvim.com.tr vatandaşların beklentileri arasında yer alıyor. Bir yandan da vatandaşlar tarafından uygun konut kredisi hangi banka veriyor konusunda araştırmalar yapılmaya devam ediyor.
KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR?
Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. Öncelikle konut kredisi çekmek istediğiniz ev krediye uygun bir durumda olmalıdır. Aksi takdirde konut kredisi başvurunuz onaylanmaz. Çünkü bankalar verdikleri kredi karşılığında evi ipotek altına alırlar. Bu şartla müşteriye kredi verirler. Bankalar kredi miktarını evin belirlenen fiyatının %80'i olarak belirlemiştir. Yani asla alacağınız evin fiyatının tamamını kredi olarak çekemezsiniz. Zaten konut kredisi verileceği zaman ekspertiz eşliğinde evin değeri banka tarafından hesaplanır. Verilecek kredi miktarı da o zaman belirlenir. Diğer bir en önemli şart kredi başvurusu yapan kişinin kredi notunun iyi bir düzeyde olmasıdır. Çünkü bankaların başvuran kişiler hakkında ilk başta dikkat ettikleri nokta kredi notudur.
Eğer kredi notunuz düşük ise bankalardan kredi alma ihtimaliniz çok düşüktür. Bu yüzden bankalarla olan ilişkilerinizi iyi tutmanız yani ödemelerinizi aksatmadan yapmanız gerekmektedir. Konut kredisinde geri ödeme planı çok önemlidir. Çünkü ev bankaya ipotekli olduğundan herhangi bir ödememe durumunda ev bankanın malı olacaktır. Bu yüzden ödeme planını iyi oluşturmak gerekir. Konut kredilerinde vade genelde 5-10 yıl arasıdır. Bu vade seçenekleri gayet uzun bir süredir ve bu süreler arasında uygun bir ödeme planı oluşturabilirsiniz. Böylelikle ödemeleri aksatmaz ve evin riske girmemesini sağlarsınız. Almayı düşündüğünüz evin tapusu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve gelir belgesi gibi evraklar ile konut kredisine başvurabilirsiniz.