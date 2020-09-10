Yönetim Konseyi toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Yönetim Konseyi uygun olduğunda, tüm enstrümanlarını enflasyonun sürdürülebilir yekilde yüzde 2 hedefine yakın seyretmesini sağlamak içi ayarlamaya hazır olmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Yönetim Konseyi'nin 1,35 triyon euro büyüklüğündeki Pandemi Acil Satın Alma Programı (PEPP) çerçevesinde varlık alımlarına devam edeceği, bu alımların para politikasın duruşunun genel olarak gevşetilmesine katkı yaptığı ve bu yolla pandeminin öngörülen enflasyon patikasına aşağı yöhnlü etkisinin telafi edilmesine yardım ettiği de vurgulandı.

Varlık alımlarının esnek bir şekilde uygulanmaya devam edileceğini belirten ECB, "Bu alımlar, Yönetim Konseyi'ne para politikasının düzgün şekilde aktarımına yönelik riskleri etkin şekimde savuşturma imkanı veriyor" ifadelerini kullandı. PEPP çerçevesinde net varlık alımlarını en azından Haziran 2021'e kadar devam edeceğini belirten ECB, PEPP çerçevesinde alınan ve vadesi gelen varlıklardan gelen ana para ödemelerinin en azından 2022 yılı sonuna kadar yeniden yatırıma yönlendirilmesiye devam edileceği ifade edildi.