Borcu olan vatandaşlara müjde! Kredi kartı borcu yapılandırma kampanyaları!

AKBANK KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA KAMPANYASI

Kredi kartına olan borçlarını yapılandırma imkanı veren ve taksitler halinde ödenmesi için fırsat tanıyan bankalardan olan Akbank bu konuda müşterilerinden oldukça olumlu geri dönüşler alıyor. Akbank'ın yaptığı son kampanyaya göre hem Akbank'a olan kredi kartı borçları hem de diğer bankalara olan kredi kartı borçları taksitlendirilebiliyor. Bu imkandan yararlanmak isteyen müşterilere Akbank tarafından 9 aya kadat taksit imkanı veriliyor. Bu şekilde kredi kartı borçlarını taksitlendiren veya transfert eden müşterilere aylık yüzde 2,42 faiz uygulanıyor. Ayrıca borç transferinde de banka müşterilerinden herhangi bir işlem ücreti talep etmiyor.