Borcu olan vatandaşlara müjde! Kredi kartı borcu yapılandırma kampanyaları!

Türkiye'de vatandaşların koronavirüs süreci ile başlayan ve normalleşme dönemi ile devam eden ekonomik bozulmaların olumsuz etkilenmeleri sürüyor.
Birikmiş kredi kartı borçlarından kurtulmak isteyen ve en azından zaman kazanmak isteyen vatandaşlar bankaların kendilerine tanıdıkları kredi kartı yapılandırma hakkı konusunda araştırma yapmaya başladılar. Hangi bankada, hangi imkanlarla kredi kartı yapılandırması yapılıyor? Hangi banka kredi kartı borçlarını taksite bölerek ödeme imkanı sağlıyor? Hangi banka diğer bankalara olan kredi kartı borçlarını transfer ederek ödeme kolaylığı sunuyor?
KREDİ KARTI BORCU TAKSİTLENDİRME NASIL YAPILIR?
Kredi borcunu taksitlendirme işleminin yapılışı, ilgili bankaya başvurma şeklinde olmaktadır. Borcun mevcut olduğu bankanın dönemsel kampanyaları takip edilerek ya da direkt olarak banka ile görüşülerek kredi kartı borcu yapılandırma işlemi gerçekleştirilebilir. Bankalar, kendi kredi kartlarının borç yapılandırması konusunda, birbirinden farklı uygulamalara gidebilmektedir. Bu uygulamalar, teminat isteme, taksitlendirme, faiz oranlarını değiştirme şeklinde olabilmektedir. Ancak bankaların ortak özelliği,gelir durumunu temel ölçüt kabul etmeleridir. Bankalar, kredi kartı yapılandırma işleminde, gelir durumuna göre vadeyi ve faiz oranını değiştirebilmektedir. Kredi kartı borç yapılandırması 12, 24 ve 36 aylık vade seçenekleri ile yapılabilmektedir.
AKBANK KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA KAMPANYASI
Kredi kartına olan borçlarını yapılandırma imkanı veren ve taksitler halinde ödenmesi için fırsat tanıyan bankalardan olan Akbank bu konuda müşterilerinden oldukça olumlu geri dönüşler alıyor. Akbank'ın yaptığı son kampanyaya göre hem Akbank'a olan kredi kartı borçları hem de diğer bankalara olan kredi kartı borçları taksitlendirilebiliyor. Bu imkandan yararlanmak isteyen müşterilere Akbank tarafından 9 aya kadat taksit imkanı veriliyor. Bu şekilde kredi kartı borçlarını taksitlendiren veya transfert eden müşterilere aylık yüzde 2,42 faiz uygulanıyor. Ayrıca borç transferinde de banka müşterilerinden herhangi bir işlem ücreti talep etmiyor.