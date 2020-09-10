Milyonlarca vatandaş bankalarda işlemlerini hallettiği için çalışma saatleri ile yakından ilgileniyor. Corona virüs nedeniyle Mart ayından 1 Haziran normalleşmeye kadar banka şubelerinde farklı saatler uygulanmıştı. Şimdi ise yeniden vakaların yükselişe geçmesiyle birlikte bazı bankaların çalışma saatleri değişti. Peki Ziraat, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, Akbank bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor?