Tasfiye olunacak alacaklar temmuz ayı itibarıyla 174 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Tasfiye olunacak alacakların 165 milyar lirası bankalara, 4,9 milyar lirası finansal kiralama şirketlerine, 2,2 milyar lirası faktoring şirketlerine ve 1,9 milyar lirası da finansman şirketlerine ait oldu.

Tasfiye olacak alacakların toplam kredilere oranı temmuzda geçen yıl sonuna göre 0,3 puan artarak yüzde 4,7 olurken, bu yılın başından gözlenen gerileme devam etti.

TİCARİ KREDİLER 2,7 TRİLYON LİRA OLDU

Ticari krediler temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak 2 trilyon 733 milyar liraya yükseldi. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 78 düzeyinde gerçekleşti.

Krediler içinde imalat sanayii yüzde 28'le en yüksek paya sahip olurken, toptan ve perakende ticaret ile inşaat sektörlerinin payı da yüzde 10'un üzerinde gerçekleşti.

Bu dönemde tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek sektör yüzde 9,5'le inşaat oldu. Bu sektörü yüzde 7,1'le turizm takip etti.