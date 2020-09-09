İHTİYAÇ, TAŞIT, KONUT KREDİSİ VE KREDİ KARTI BORCU ERTELELEMESİ

Korana virüs salgını sonrası Türkiye 1 Haziran 2020 tarihi itibari ile yeni normale geçiş yaparken ne yazık ki ekonomide ki dalgalanma devam etti.

Süreçte yine çok sayıda kişi bankalara olan borçlarını ödemekte zorlanırken Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK yeni bir tavsiye kararı yayımlamış ve bankalara gönderdiği yazıda;

* "Bireysel ve ticari müşterilerin vade tarihi 2020 yıl sonuna kadar olan ödemelerine ilişkin öteleme talepleri karşılanmalı."

* "Mevcut kredi limitlerine haklı ve somut gerekçeler olmaksızın bloke konulmamalı, limitlerin kullanıma hazır tutulmasına özen gösterilmeli" ifadeleri ile hem bankaların kredi kanallarının açık tutulması hem de vatandaşın kredi kartı ve kredi borcu gibi bankalara olan borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesi istenmişti.

Süreçte çok sayıda banka sessiz kalmayı tercih ederken bazı bankalar ise daha önce erteleme yapan müşterilerinin ikinci taleplerini mevzuata aykırı olduğunu iddia ederek reddetmişti.