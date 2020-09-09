İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekli vatandaşlar için çok sayıda bankanın özel kredi kampanyası bulunuyor. Emekli vatandaşlara hemen hemen her bankanın özel bir kredisi bulunuyor. Bu bankalar emeklilere sağladıkları bu kredilerde, emekli vatandaşların maaş müşterisi olmasını talep ediyor.
ZİRAAT BANKASI EMEKLİLERE ÖZEL İHTİYAÇ KREDİSİ
Ziraat Bankasını emekli maaşı bünyesinden alan veya bundan sonraki süreçte almayı taahhüt edecek emekli müşterilerine Emeklinin Artısı Kredi Kampanyasını sunuyor.
Emeklinin artısı kredi kampanyası iki krediden oluşuyor. Emekliler bu kredi paketi ile ihtiyaç ve konut kredisi kullanabiliyorlar. Emeklinin artısı ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.12 olurken konut kredisi ile ev alacak emeklilere ise yüzde 0.87 faiz oranından kredi imkanı sunuluyor.
60 ay vadeli emeklinin artısı kredisinde vatandaşlar esnek ödeme seçenekleri ile kredilerini ödeyebiliyorlar. Konut kredisi kullanacak olan vatandaşlar için ise en uzun vade imkanı 120 ay olarak duyuruldu.
EMEKLİLERE ÖZEL KREDİ
Halkbank tarafından sağlanan mutlu emekli kredisi müşterilerin düşük limitli kredi kullanımlarında geçerli. Daha yüksek limitle kredi kullanacak olan müşterilerine Halkbank mutlu emekli kredisi imkanını sağlıyor. Acil nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sağlanan mini emekli kredisinde vatandaşlara 5.000 TL'ye kadar kredi sağlanır.
Hızlı bir şekilde sağlanan bu kredi için emekli vatandaşlar herhangi bir vade farklı olmadan 60 aya kadar ödeme planı yapabilirler. Daha yüksek kredi kullanımında ise Halkbank 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisini emeklilere sağlıyor. Bu kredi başvuruları banka şubesinden olup yine 60 ay vade seçeneği bulunuyor.
Kredi Faiz Oranı
Halkbank'ın bünyesinden maaş alan emeklilerin faydalanabildiği mutlu emekli kredisinde uygulanan faiz oranı ise yüzde 1.23
Ödeme Seçenekleri
Bilindiği üzere Halkbank müşterilerinin durumlarına göre özel ödeme seçenekleri sunuyor. Bu seçeneklerden faydalanmak isteyen emekli vatandaşlara Halkbank "Aylık eşit taksitli, Artan taksitli, Azalan taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, Serbest ödemeli" imkanları sağlıyor.
Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimizin tüm nakit ihtiyaçları için aylık %1,18'den başlayan faiz oranları ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 100.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli kredimizdir.
Tutarı ve Ödeme Koşulları
Dilerseniz 100.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %1,18'den başlayan faiz oranıyla tahsis ücretli veya aylık %1,23'den başlayan faiz oranıyla tahsis ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
Kredi ödemelerinizi;
Aylık eşit taksitli,
Artan taksitli,
Azalan taksitli,
3 ayda bir eşit taksitli,
Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.