Hızlı bir şekilde sağlanan bu kredi için emekli vatandaşlar herhangi bir vade farklı olmadan 60 aya kadar ödeme planı yapabilirler. Daha yüksek kredi kullanımında ise Halkbank 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisini emeklilere sağlıyor. Bu kredi başvuruları banka şubesinden olup yine 60 ay vade seçeneği bulunuyor.