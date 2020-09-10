Bu gelişmelerin etkisiyle Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.77 artışla 10,380 dolara yükselirken, piyasa hacmi de, 191.87 milyar dolara çıktı.

Bu gelişmelere karşın, kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmindeki düşüş sürüyor. Piyasalardaki işlem hacmi son 24 saatte yaklaşık 13 milyar dolarlık daralma ile 157.45 milyar dolardan, 144.54 milyar dolara indi.

İşlem hacmindeki düşüşlere karşın, yükselen fiyatlara bağlı olarak kripto para piyasalarında toplam piyasa hacmindeki yükseliş son 24 saatte de sürdü; Çarşamba günü 324.4 milyar dolar olan kripto para birimlerinin toplam piyasa hacmi, yeni günün ilk saatlerinde 340.68 milyar dolara yükseldi.

Toplam 6,981 kripto para biriminin işlem gördüğü 28,684 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 56.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu.