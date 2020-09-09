Merkez bankası müdahalesi sonrası faiz yükseldi! 32 günlük TL ve dolar...

Bankaların 32 günlük faiz oranlarında çok az da olsa faiz yükseltmesi, parası olanları sevindirmişti. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar için faiz oranları artacak mı? Eylül ayında hangi bankalar 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranı veriyor? İşte en yüksek faiz veren bankaların bilgileri ve önümüzdeki aylarda bankaların faiz konusunda nasıl bir işlem yapacağı detaylar haberimizde...
EYLÜL AYI 32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Temmuz ayı sonunda bankaların verdiği hoş geldin faizinin özellikle e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar alternatif kanallar aramaya başladı. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı? Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar tekrar vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti.
EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARI EYLÜL 2020 LİSTESİ
Fİbabanka 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 12.00
TEB 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 12.00
Garanti Bankası 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 11.50
Vakıfbank 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 11.00
ICBC Bank 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 10.70
Alternatif Bank 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 13.00
Burgan Bank 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 12.50
QNB Finansbank 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 12.50
İNG Bank 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 12.00
Odeabank 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 12.00
Şekerbank 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 10.50
Ziraat Bankası 32 günlük vadeli mevduat hesabı faizi: Yüzde 10.00
VADELİ DÖVİZ HESABI FAİZ ORANLARI
Alternatif Bank vadeli dolar hesabı faiz oranı yüzde 2.20
Fibabanka vadeli dolar hesabı faiz oranı yüzde 2.25
Odeabank vadeli dolar hesabı faiz oranı yüzde 2.75
Vakıfbank vadeli dolar hesabı faiz oranı yüzde 1.75
Burgan Bank vadeli dolar hesabı faiz oranı 2.75