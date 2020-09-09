Merkez bankası müdahalesi sonrası faiz yükseldi! 32 günlük TL ve dolar...

Bankaların 32 günlük faiz oranlarında çok az da olsa faiz yükseltmesi, parası olanları sevindirmişti. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar için faiz oranları artacak mı? Eylül ayında hangi bankalar 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranı veriyor? İşte en yüksek faiz veren bankaların bilgileri ve önümüzdeki aylarda bankaların faiz konusunda nasıl bir işlem yapacağı detaylar haberimizde...