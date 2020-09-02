Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi kapsamında primli bir sistem uygulanmaktadır. Bu sistemin çalışabilmesi için ise sigortalılar prim ödemesi yapmalılardır. Sigorta primleri ile ilgili kurallar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenmektedir. 2020 yılında yapılan zamlar ile birlikte SGK prim tutarları değişmiştir. Her yıl değişen bu prim tutarlarında ödeme düzeni son derece önemlidir. SGK düzenli ödeme yapan kişilere 5 puanlık teşvik imkanı sağlamaktadır. Teşvik puanı ise her ay ödenen prim miktarından indirim sağlamaktadır. SGK prim ödemeleri için Türkiye'de hizmet vermekte olan bankalar ile anlaşma yapmaktadır. Peki 2020 SGK (SSK) en düşük en yüksek sigorta primi kaç para oldu?
2020 SGK PRİMİ NE KADAR?
2020 güncel SGK primleri şöyledir:
İsteğe bağlı sigorta prim miktarı; 941,76 TL'dir.
Ev hanımlarının isteğe bağlı prim miktarı; 847,58 TL'dir.
SSK tarım primi miktarı; 478,24 TL'dir.
EK5 tarım sigortası primi miktarı; 913,80 TL'dir.
Esnaf sigortası primi miktarı; 927 TL'dir (teşvikli).
Çiftçi sigortası primi miktarı; 781 TL'dir (teşvikli).
SGK Prim Ödemeleri Nasıl Yapılmaktadır?
SGK prim ödemeleri e-devlet üzerinden yapılabilmektedir. Ancak öncelikle e-devlet şifresi alınması gerekmektedir. SGK prim ödemesi yapacak olan kişi kendi bilgileri ile e-devlete giriş yapmalıdır.
E-devlet üzerinden sadece giriş yapan kişinin SGK ödemeleri yapılabilmektedir. SGK prim ödemeleri ise e-devlet üzerinden şu şekilde yapılmaktadır:
SGK ödemesi yapacak olan kişi e-devlet şifresi ve T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yapmalıdır.
E-devlet sitesi üzerinde bulunan hizmetler bölümüne giriş yapılmalıdır.
Hizmetler menüsündan SGK seçimi yapılmalıdır.
Yatırılacak olan prim seçilerek ödeme yapılır.
Daha önceden ödenmemiş SGK prim borcu bulunuyor ise sistem kişiye bu borcu da bu sayfa üzerinden göstermektedir.
SGK prim ödemeleri aynı zamanda SGK resmi internet sitesi üzerinden de yapılabilmektedir. İnternet üzerinden ödeme yapmak istemeyen kişiler için anlaşmalı bankaların şubelerinden de SGK prim ödemeleri yatırılabilmektedir.
2020 SGK ile Anlaşmalı Bankalar Hangileridir?
SGK prim ödemeleri için Türkiye'de hizmet vermekte olan bankalar ile anlaşma yapmaktadır. Bu anlaşmalı bankaların şubelerinden, mobil uygulamalarından ve internet şubeleri üzerinden SGK prim ödeme işlemleri yapılabilmektedir. Ancak SGK prim ödemelerinin yapılabileceği bankalar; gelir ödemesi ya da sağlık ödemelerinin yapılacağı bankalar aynı olmayabilir.
SGK'nın prim ödemeleri için anlaşmalı olduğu bankalar ise şöyledir:
Yapı ve Kredi Bankası,
T.C. Ziraat Bankası,
Vakıfbank,
Halk Bankası,
Denizbank,
TEB,
Türkiye Finans Katılım Bankası,
Kuveyt Türk Katılım Bankası,
Akbank,
Türkiye İş Bankası,
QNB Finansbank,
Garanti BBVA,
Anadolu Bankası.
Sosyal Güvenlik Sigorta Primi Ne Demektir?
Türkiye'de sosyal güvenlik sistemi kapsamında primli bir sistem uygulanmaktadır. Bu sistemin çalışabilmesi için ise sigortalılar prim ödemesi yapmalılardır. Kurum aylık belirli bir gelir elde etmelidir. Ardından aylık, gelir ve ödenekleri finanse ederek ayakta kalabilmektedir. Bu süreç içerisinde toplanan primler ile ödenen tutarların, yani gelir ve giderlerin dengede tutulması gerekmektedir. Bu dengeye ise aktüeryal denge adı verilmektedir. Aktüeryal dengenin sağlanabilmesi için ise kayıt dışı istihdamın en düşük düzeye getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca primlerin düzenli olarak tahsil edilebiliyor olması, çalışanların kayıtlı çalışmaya teşvik edilmesi gereklidir.
Sigorta Primleri Kim Tarafından Ödenmektedir?
Sigorta primleri ile ilgili kurallar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında belirlenmektedir. Primlerin bir kısmı işverenden ve bir kısmı da işçiden tahsil edilmektedir. İşveren payı ve işçi payı, tahsil edilen primlere verilen isimdir. İşçinin payının da işverenin payının da işveren tarafından ödenmesi gerekmektedir. Sorumluluğu işverene aittir.