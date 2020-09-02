2020 SGK ile Anlaşmalı Bankalar Hangileridir?

SGK prim ödemeleri için Türkiye'de hizmet vermekte olan bankalar ile anlaşma yapmaktadır. Bu anlaşmalı bankaların şubelerinden, mobil uygulamalarından ve internet şubeleri üzerinden SGK prim ödeme işlemleri yapılabilmektedir. Ancak SGK prim ödemelerinin yapılabileceği bankalar; gelir ödemesi ya da sağlık ödemelerinin yapılacağı bankalar aynı olmayabilir.

SGK'nın prim ödemeleri için anlaşmalı olduğu bankalar ise şöyledir:

Yapı ve Kredi Bankası,

T.C. Ziraat Bankası,

Vakıfbank,

Halk Bankası,

Denizbank,

TEB,

Türkiye Finans Katılım Bankası,

Kuveyt Türk Katılım Bankası,

Akbank,

Türkiye İş Bankası,

QNB Finansbank,

Garanti BBVA,

Anadolu Bankası.