100.000 TL 4 yıl 48 ay geri ödemeli araba kredisinin aylık taksit tutarı kaç TL?

Taşıt Kredisi Alabilmek İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

Taşıt kredisi alabilmeniz için öncelikle 18 yaşından büyük olmasın gerekiyor. Bunun yanı sıra diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi belgelenebilir geliriniz ve SGK kaydınız olması gerekir. Taşıt kredilerinde sigorta girişinizin o iş yerinde 3 aydır devam ediyor olması gerekiyor. Ve en önemli nokta da kredi notunuzun taşıt kredisi alabilmek için yeterli olması. Kısaca sıralamak gerekirse:

Reşit olmak

Geliri belgeleyebilmek

En az 3 aylık SGK kaydının olması

Kredi notunun risksiz grupta yer alması