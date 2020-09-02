100.000 TL 4 yıl 48 ay geri ödemeli araba kredisinin aylık taksit tutarı kaç TL?

Kredi maliyet oranları yükseldi. Kampanyalı kredi kullanımlarının sona ermesinin ardından tüm bankalar her kredileri için yeni faiz oranları belirlemeye başladılar. Kampanyalı kredi döneminde araba alamayan vatandaşlar bu ihtiyaçlarını Eylül ayının kalan günlerinde gidermek istediğinde ise sunulan kredi olanakları sayfamızda yer almaktadır.
Taşıt Kredisi Veren Bankalar
Oldukça sık bir şekilde tercih edilen bir kredi çeşidi olan taşıt kredisi neredeyse her bankada bulunan bir kredi çeşididir. Garanti, Finansbank, Ziraat Bankası ve daha bir çok banka bu krediyi sağlamaktadır. Kredi almada önce bütün bankaları karşılaştırmakta fayda vardır zira her bankanın kendi belirlediği bir faiz oranı, vade süresi ve kredi miktarı bulunmaktadır.
Taşıt Kredisi Alabilmek İçin Gereken Şartlar Nelerdir?
Taşıt kredisi alabilmeniz için öncelikle 18 yaşından büyük olmasın gerekiyor. Bunun yanı sıra diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi belgelenebilir geliriniz ve SGK kaydınız olması gerekir. Taşıt kredilerinde sigorta girişinizin o iş yerinde 3 aydır devam ediyor olması gerekiyor. Ve en önemli nokta da kredi notunuzun taşıt kredisi alabilmek için yeterli olması. Kısaca sıralamak gerekirse:
Reşit olmak
Geliri belgeleyebilmek
En az 3 aylık SGK kaydının olması
Kredi notunun risksiz grupta yer alması
Taşıt Kredilerinde Kredilendirme Oranı Nedir?
Taşıt kredilerinde kredilendirme oranı arabanın satış bedeli üzerinden yapılıyor. İkinci el taşıtlarda da arabanın kasko değeri üzerinden yapılır. 100 bin TL'ye kadar olan araçlarda yüzde 70 oranında kredi kullanabilecekken 100 bin TL'nin üzerindeki araçlarda 100 bin TL'ye kadar olan kısmı için yüzde 70, daha yüksek tutarlardaki rakamlar için de yüzde 50 oranında kredi kullanılabilir.