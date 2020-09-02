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    • 03.09.2020 09:26
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    • 22.09.2020 17:43
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    100.000 TL 4 yıl 48 ay geri ödemeli araba kredisinin aylık taksit tutarı kaç TL?

    Araba kredisi kullanacak olan vatandaşlar için maliyet oranları yükselmiş olsa da halen yüzde 1.00 bandının altında kredi ve finansman sağlayan lar bulunuyor. Eylül ayının ilk günlerinde bankaların sunduğu en düşük ve kar payı oranıyla sunulan kredi ödeme planının detayları haberimizde.

    48 ay geri ödemeli 100.000 TL araba kredisinin aylık taksit tutarı kaç TL?

    Kredi maliyet oranları yükseldi. Kampanyalı kredi kullanımlarının sona ermesinin ardından tüm bankalar her kredileri için yeni faiz oranları belirlemeye başladılar. Kampanyalı kredi döneminde araba alamayan vatandaşlar bu ihtiyaçlarını Eylül ayının kalan günlerinde gidermek istediğinde ise sunulan kredi olanakları sayfamızda yer almaktadır.

    Taşıt Kredisi Veren Bankalar

    Oldukça sık bir şekilde tercih edilen bir kredi çeşidi olan taşıt kredisi neredeyse her bankada bulunan bir kredi çeşididir. Garanti, Finansbank, Ziraat Bankası ve daha bir çok banka bu krediyi sağlamaktadır. Kredi almada önce bütün bankaları karşılaştırmakta fayda vardır zira her bankanın kendi belirlediği bir faiz oranı, vade süresi ve kredi miktarı bulunmaktadır.

    Taşıt Kredisi Alabilmek İçin Gereken Şartlar Nelerdir?

    Taşıt kredisi alabilmeniz için öncelikle 18 yaşından büyük olmasın gerekiyor. Bunun yanı sıra diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi belgelenebilir geliriniz ve SGK kaydınız olması gerekir. Taşıt kredilerinde sigorta girişinizin o iş yerinde 3 aydır devam ediyor olması gerekiyor. Ve en önemli nokta da kredi notunuzun taşıt kredisi alabilmek için yeterli olması. Kısaca sıralamak gerekirse:

    Reşit olmak

    Geliri belgeleyebilmek

    En az 3 aylık SGK kaydının olması

    Kredi notunun risksiz grupta yer alması

    Taşıt Kredilerinde Kredilendirme Oranı Nedir?

    Taşıt kredilerinde kredilendirme oranı arabanın satış bedeli üzerinden yapılıyor. İkinci el taşıtlarda da arabanın kasko değeri üzerinden yapılır. 100 bin TL'ye kadar olan araçlarda yüzde 70 oranında kredi kullanabilecekken 100 bin TL'nin üzerindeki araçlarda 100 bin TL'ye kadar olan kısmı için yüzde 70, daha yüksek tutarlardaki rakamlar için de yüzde 50 oranında kredi kullanılabilir.
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