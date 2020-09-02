4. YALAN: UN SATAMIYORUZ. BUĞDAYI DIŞARIDAN GETİRİYORUZ

GERÇEK: TÜRKİYE UN İHRACATINDA DÜNYA BİRİNCİSİ

Un ihracatında dünyada birinci sırada bulunan Türkiye 164 ülkeye un satıyor. 21 milyon ton buğday üretilirken 19 milyon ton buğday ise tüketiliyor. Türkiye buğdaydan elde ettiği mamul maddeleri makarna, bisküvi, irmik ve bulgur olarak yeniden ihraç ederek büyük dönüşümünde öncüsü oldu.