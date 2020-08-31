ÇALIŞMAYAN EŞ İÇİN 351 TL YARDIM!

Memurlara ödenmekte olan aile yardımları emekli vatandaşlara da uygulanırsa eğer çalışmayan iş sahibi olmayan eş için aylık 351,09 lira ödeme gerçekleştirilecek. Çocuk başına yapılması planlanan aylık ödeme tutarı ise 38,62 lira olarak yapılacak.

EMEKLİYE 317 TL

2020'de pek çok kazanım elde eden emekliler, 2021'i de merakla bekliyor. Yeni yılda 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak emekliler, Ocak artışını gösterecek enflasyon verilerini de yakından izliyor. Temmuz'da gelirleri yüzde 5.75 artan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, Ocak'ta da 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak.