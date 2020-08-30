KİMLER PRİM PARASI ALABİLİR?

Prim parası almak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken koşulların başında; emekli olmak için yaş ve gün şartının sağlanmış olması. Toplu prim parası sadece prim şartı eksik olanlara ödeniyor. Bunun dışında kişinin hiçbir şekilde sigortalı bir işte çalışmaması ve kendi işiçni yürütüyor olmaması gerekiyor.

Bunların dışında kadınlarda 20 yıl erkeklerde ise 25 şartının da sağlanması gerekiyor. Bu şartların tamamının sağlanması durumunda ise SGK güncel oranlara göre yapılan hesaplama sonucu toplu prim parası iadesi yapıyor.