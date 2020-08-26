İŞKUR, iş arayanlar ile iş verenleri buluşturmaya devam ediyor. İş sahibi olmak isteyen vatandaşlar İŞKUR ilanlarını yakından takip ediyor. İŞKUR'da memur alım ilanları ve kurum dışı kamu işçi alımı ilanları ayrı ayrı yayınlanıyor. Bazı belediyeler, belediyelerin iştirakları, kamu kurumları, kurum dışı kamu işçi alımı için merak uyandırmaya başladı. Peki, kurum dışı işçi alımı başvuru ekranı nereden görüntülenir? İşte, İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı hakkında bazı bilgiler... İŞKUR üzerinden yayımlanan kamu ilanlarına baktığımızda başvuru genel şartlarına şu şekilde yer verildiği görüldü.
BURSA YILDIRIM BELEDİYESİ ZABITA MEMURU ALIMI
Yıldırım Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
İŞKUR İLANLARI VE ALIM YAPILAN ŞEHİRLER
İŞKUR'dan yayımlanan personel alımı ilanları şu şekilde: Aydın Magnesia Kazısı Başkanlığı 15.09.2020
Ankara Nallıhan Belediyesi Per. Ltd. Şti. 03.09.2020
Erzincan-Çağlayan Bel.Per.Şti.27.08.2020
Mersin-Tarsuz İmar Tic. 26.08.2020
İstanbul Asfalt FabrikalarıSan. ve Tic.AŞ. 26.08.2020
İzmir-İzenerji İnsan Kay. Bak.Onarım Güv.Hiz.İlaçlama Turz. San. Tic.Aş 29.08.2020
Manisa Belediyesi Müş. Müth.Hiz.Ulaş.Top.Taş.Sos.Tes.İşl.Turzm ve Tic.A.Ş.28.08.2020
Denizli Peraş Denizli Büyükşehir Belediyesi Personel Temizlik Ulaşım Sanayi ve Tic.AŞ. 27.08.2020
Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı 16.10.2020
Aksaray Acemhöyük Kazı Başkanlığı 15.09.2020
Aydın ARYA Turistik Tesisleri A.Ş. Engelli Alım İlanı 30.08.2020
Aydın Sultanhisar Nysa Kazı Başkanlığı 16.10.2020 (1)
İzmir Ulucak Höyük Kazı Başkanlığı 31.08.2020
Şanlıurfa Birecik SYDV 27.08.2020
İstanbul Mateğ Maltepe Eğt. Danş. Hizm. A.Ş. 27.08.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş. 27.08.2020
İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic. A.Ş. 26.08.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş. 28.08.2020
Adıyaman Gerger SYDV 27.08.2020
Şanlıurfa Belsan İmar İnş. Gıda San. Tic. A.Ş. 30.08.2020
Çorum Laçin SYDV 28.08.2020
Şanlıurfa Birecik SYDV 27.08.2020 (1)
Kütahya İl Özel İdaresi Per. A.Ş. 28.08.2020
Denizli Merkez Efendi Tem. Ulaş. İnş. Taah. San. Tic. A.Ş. 26.08.2020
Kırklareli Babaeski Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 26.08.2020
Burdur Söğüt Temizlik Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 26.08.2020
Burdur Çavdır Temizlik Hiz. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. 04.09.2020
Çorum Ortaköy Kazı Başkanlığı 31.08.2020
Manisa ALBELTAŞ San. Tic. A.Ş. 27.08.2020
Afyonkarahisar Seydiler Taşımacılık Ltd. Şti. 26.08.2020
İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic.. A.Ş. 26.08.2020
İzmir İzelman Gen. Hiz. Tic.. A.Ş. 27.08.2020
İzmir İzenerji İnsan Kayn. Bak. Onar. Tur. San. Tic. A.Ş. 27.08.2020
Burdur Tefenni Belediyesi Personel Ltd. Şti. 27.08.2020
İstanbul Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. Terör Mağduru Alım İlanı 04.09.2020
Eskişehir Beylikova SYDV 04.09.2020
Osmaniye Yarbaşı Personel Ltd. Şti. 27.08.2020
Ankara Nallıhan Belediyesi Per. Ltd. Şti. 27.08.2020
Bartın Gıda İnş. Peyz. Tur. Nak. Eğt. Akar.t Tem. San. Ltd. Şti. 26.08.2020
Manisa Gölmar Mad. İnş. İmal. San. Tic. Ltd. Şti. 27.08.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş. 03.09.2020
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim ve Ulaştırma Ticaret A.Ş. 26.08.2020
Eskişehir Tepebaşı Turizm Sağ.İnş.San. Tic. A.Ş 27.08.2020
Isparta Dunaşah Gıda Mad. San. Ve Tic. Ltd. Şti. 26.08.2020
Yalova Sosyal Esenlik Sağ. Hiz. İşl. San. Tic. A.Ş. 27.08.2020
Denizli Güney Belediyesi Per. Ltd. Şti. 28.08.2020
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 27.08.2020
Kocaeli Derince Personel A.Ş. 26.08.2020
Kırklareli İğneada Belediyesi Pers.Hizm.Ltd.Şti.28.08.2020
Nevşehir Kalaba Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.08.2020
Sivas Gemerek SYDV 31.08.2020
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
İŞKUR üzerinden yayımlanan kamu ilanlarına baktığımızda başvuru genel şartlarına şu şekilde yer verildiği görüldü:
- Türk vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüyü kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
- Belediyeler , belediye şirketleri ve kamu şirketleri bünyesinde istihdam edilecek personel alınacak.