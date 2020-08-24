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    • 25.08.2020 08:37
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    KPSS şartsız ile en az lise mezunu yüzlerce personel alımı başvuru şartları nedir? İşte ...

    kamu personeli alımı için ilan yayımladı. 42 farklı ilde alım yapılacak. Bu kapsamda alımlar lise mezunu adaylar içerisinden ve alımı yapılacak. TEİAŞ personel alımı ilanı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler resmi internet adresi üzerinde 17 ağustos 2020 tarihinde duyurulmuştu. Söz konusu ilan için başvurular ise 24 Ağustos 2020 tarihi ile İŞKUR'da yayımlanarak başladı. Sadece ilgili niteliklere uygun olan adaylar başvuru yapabilecekler. Başvurular en geç 2020 tarihine kadar yapılacak.

    TEİAŞ KPSS şartsız yüzlerce personel alımı başvuru şartları nedir?

    Türkiye Elektrik İletim A.Ş. ( TEİAŞ ) Genel Müdürlüğü Personel alımı için başvurular başladı. Geçtiğimiz hafta yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre TEİAŞ bünyesine 150 kişilik boş kadro ile personel alımı yapacak. İŞKUR üzerinden alınacak başvurular ilse 42 ilde bulunan taşra teşkilatlarına kadrolu personel alımı yapılacak. Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) bünyesinde çalışmak isteyen adaylar, TEİAŞ personel alımı başvuru şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. Başvuru dönemi sonrası yapılacak kura töreninin ardından adaylar mülakata çağrılacak. İşte, TEİAŞ personel alımı başvuru şartları nelerdir?

    TEİAŞ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    TEİAŞ'nin 42 il için yayımladığı ilana başvurular 24 – 28 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adayların elektronik teknisyeni kadrosu için lise ve dengi okulların elektronik, haberleşme sistemleri, otomasyon sistemleri bölümü mezunu; elektrik teknisyeni kadrosu için de lise ve dengi okulların elektrik, elektrik tesisat ve pano montörlüğü, yüksek gerilim sistemleri, endüstriyel bakım onarım bölümü mezunu olmaları gerekiyor.

    Durumları talep şartlarına uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde (24-28.08.2020 tarihleri arası) İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden "İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilecekler.

    TEİAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    ELEKTRİK TEKNİSYENLERİ

    1. Lise ve Dengi Okulların: Elektrik veya Elektrik Elektronik Teknolojileri Bölümünün:

    a-Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü

    b-Yüksek Gerilim Sistemleri

    c- Endüstriyel Bakım Onarım alt dallarının birinden mezun olmak.

    2. İlgili Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşımak

    3. 31 yaşını bitirmemiş olmak (24.08.1989 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecektir. )

    4 .Askerlikle ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

    5. Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olmak.

    ELEKTRONİK TEKNİSYENLERİ

    1. Lise ve Dengi Okulların: Elektronik veya Elektrik Elektronik Teknolojileri Bölümünün:

    a-Haberleşme Sistemleri

    b-Otomasyon Sistemleri alt dallarının birinden mezun olmak.

    2. İlgili Yönetmeliğin 4.maddesinde belirtilen şartları taşımak

    3. 31 yaşını bitirmemiş olmak (24.08.1989 tarihinden sonra doğanlar başvuru yapabilecektir. )

    4. Askerlikle ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

    5. Sağlık durumunun çok tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olmak

    42 İLDE 2 KADROYA ALIM YAPILACAK!

    TEİAŞ kamu personeli alımı için iŞKUR ilan yayımladı. 42 farklı ilde alım yapılacak. Bu kapsamda alımlar lise mezunu adaylar içerisinden 19 Elektronik Teknisyeni ve 131 Elektrik Teknisyeni alımı yapılacak. Alım yapılacak iller şöyledir.

    İstanbul
    Bursa
    Çanakkale
    İzmir
    Bartın
    Sakarya
    Düzce
    Eskişehir
    Kütahya
    Isparta
    Afyon
    Ankara
    Konya
    Samsun
    Amasya
    Tokat
    Kayseri
    Gaziantep
    Şanlıurfa
    Elazığ
    Malatya
    Trabzon
    Artvin
    Erzurum
    Erzincan
    Mardin
    Batman
    Van
    Ağrı
    Iğdır
    Hatay
    Mersin
    Adana
    Antalya
    Kırklareli
    Tekirdağ
    Edirne
    Denizli
    Aydın
    Muğla
    Kastamonu
    Karabük

    NOTER HUZURUNDA KURA ÇEKİMİ YAPILACAK!

    TEİAŞ alımını yapacağı personel adaylarının değerlendirmesini kura çekimi ile sonrasında sözlü sınav ile yapacak. Bu yönde Talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı ile , Öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecek ve bu adaylar sözlü sınava davet edilecektir.
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    Haberler Ekonomi TEİAŞ KPSS şartsız İŞKUR ile en az lise mezunu yüzlerce personel alımı başvuru şartları nedir? İşte TEİAŞ kadrolar...
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