Temmuzda Avrupa Birliği'nin üretimi yıllık yüzde 24,4 düşerek 9,8 milyona tona ve ABD'nin üretiminin yüzde 29,4 gerileyerek 5,2 milyona inmesi dikkati çekti.

TÜRKİYE MAKASI KAPATIYOR

Birliğin verilerine göre, Türkiye'de ham çelik üretimi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artarak 3,1 milyon tona yükseldi.

Brezilya'nın üretimi yüzde 3,5 artarak 2,6 milyon tona yükselirken, Rusya'da üretim yüzde 5 azalarak 5,8 milyon tona geriledi.

WorldSteel, açıklamasında, Kovid-19 salgınının ham çelik üretim rakamlarının sunulmasında oluşturduğu zorlukların devam etmesi nedeniyle, temmuz ayına ait üretim verilerinin çoğunun gelecek ay revize edilmesinin beklendiği belirtildi.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde ise küresel ham çelik üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 düşerek 1,02 milyar tona geriledi.