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    • 24.08.2020 19:28
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,13 değer kaybederek 24 Ağustos'u 1.108,44 puandan tamamladı. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    İpek Doğal Enerji 11,66 12,23 -4,66
    Aksa Enerji 5,11 5,31 -3,77
    Zorlu Enerji 2,53 2,62 -3,44
    Vestel 16,59 17,02 -2,53
    Deva Holding 19,30 19,74 -2,23
    Bagfaş 13,82 14,13 -2,19
    Gübre Fabrikaları 27,70 28,30 -2,12
    Şekerbank 1,47 1,50 -2,00
    Aygaz 11,90 12,14 -1,98
    Türk Telekom 6,97 7,11 -1,97
    Borusan Mannesmann 12,70 12,92 -1,70
    Garanti Bankası 6,96 7,08 -1,69
    Vakıflar Bankası 4,19 4,26 -1,64
    Turkcell 14,76 15,00 -1,60
    Aksigorta 6,85 6,96 -1,58
    Alarko GMYO 14,92 15,14 -1,45
    Coca Cola İçecek 43,84 44,46 -1,39
    Akbank 5,00 5,07 -1,38
    Halkbank 5,18 5,25 -1,33
    Kardemir (D) 3,00 3,04 -1,32

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