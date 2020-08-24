Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|11,66
|12,23
|-4,66
|Aksa Enerji
|5,11
|5,31
|-3,77
|Zorlu Enerji
|2,53
|2,62
|-3,44
|Vestel
|16,59
|17,02
|-2,53
|Deva Holding
|19,30
|19,74
|-2,23
|Bagfaş
|13,82
|14,13
|-2,19
|Gübre Fabrikaları
|27,70
|28,30
|-2,12
|Şekerbank
|1,47
|1,50
|-2,00
|Aygaz
|11,90
|12,14
|-1,98
|Türk Telekom
|6,97
|7,11
|-1,97
|Borusan Mannesmann
|12,70
|12,92
|-1,70
|Garanti Bankası
|6,96
|7,08
|-1,69
|Vakıflar Bankası
|4,19
|4,26
|-1,64
|Turkcell
|14,76
|15,00
|-1,60
|Aksigorta
|6,85
|6,96
|-1,58
|Alarko GMYO
|14,92
|15,14
|-1,45
|Coca Cola İçecek
|43,84
|44,46
|-1,39
|Akbank
|5,00
|5,07
|-1,38
|Halkbank
|5,18
|5,25
|-1,33
|Kardemir (D)
|3,00
|3,04
|-1,32