Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 11,66 12,23 -4,66 Aksa Enerji 5,11 5,31 -3,77 Zorlu Enerji 2,53 2,62 -3,44 Vestel 16,59 17,02 -2,53 Deva Holding 19,30 19,74 -2,23 Bagfaş 13,82 14,13 -2,19 Gübre Fabrikaları 27,70 28,30 -2,12 Şekerbank 1,47 1,50 -2,00 Aygaz 11,90 12,14 -1,98 Türk Telekom 6,97 7,11 -1,97 Borusan Mannesmann 12,70 12,92 -1,70 Garanti Bankası 6,96 7,08 -1,69 Vakıflar Bankası 4,19 4,26 -1,64 Turkcell 14,76 15,00 -1,60 Aksigorta 6,85 6,96 -1,58 Alarko GMYO 14,92 15,14 -1,45 Coca Cola İçecek 43,84 44,46 -1,39 Akbank 5,00 5,07 -1,38 Halkbank 5,18 5,25 -1,33 Kardemir (D) 3,00 3,04 -1,32