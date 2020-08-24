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    • 24.08.2020 22:15
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    Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı duyurdu: 'daki vergi mükellefleri mücbir sebep kapsamına alındı

    Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı , "'daki vergi mükelleflerimizi 2020'den 30 Kasım 2020'ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz. Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

    Giresun'daki vergi mükelleflerine kolaylık

    Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı 'da yaşanan sel felaketi sebebiyle vergi mükelleflerinin mücbir sebep kapsamına alındığını duyurdu.

    Bakan Albayrak Twitter'dan yaptığı açıklamasında, "Tüm imkanlarımızla vatandaşlarımızın yanındayız! Giresun'daki vergi mükelleflerimizi 22 Ağustos 2020'den 30 Kasım 2020'ye kadar mücbir sebep hali kapsamına alıyoruz. Bir kez daha hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Giresun'daki vergi mükellefleri mücbir sebep kapsamına alındı
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