Normalleşme başladı, üretimde gaza basıldı! Türkiye'nin ham çelik üretimi haziranda arttı

Türkiye'nin ham çelik üretimi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artarak 2,8 milyon tona yükseldi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) haziran ayı ve ocak-haziran dönemine ilişkin üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ham çelik üretimi haziranda 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 3,8 artışla 2,8 milyona ulaşırken, ocak-haziran döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 azalarak 16,3 milyon ton oldu.

Nihai mamul çelik tüketimi ise haziranda yıllık bazda yüzde 7 arttı ve 2,4 milyon tona yükseldi. Tüketim, yılın 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 13,4 milyon olarak hesaplandı.