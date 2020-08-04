21 ülkeye ihraç ediliyor! İşte evde uygulanabilir yerli Kovid-19 testi

Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla üretilen Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan evde uygulanabiir Kovid-19 test kiti 21 ülkeye ihraç ediliyor.

Geliştirilen test kiti ile evde kendi imkanlarınızla kısa bir sürede dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına yakalanıp yakalanmadığınızı anlamanız mümkün hale geliyor.

Peki evde kolayca uygulayabileceğiniz bu testin fiyatı ne kadar? Testi nasıl uygulayacaksınız? Firma Yönetim Kurulu Başkanı Erol Çelik, tüm bu soruları A Haber canlı yayınında yanıtladı.

Türkiye yeni tip koronavirüs ile başarılı mücadelesinde dünyada adından övgüyle söz ettiriyor. Son olarak yerli ve milli imkanlarla üretilen Kovid-19 tanı kiti ile vatandaşlar evde koronavirüs testi yapma imkanına sahip olabilecekler.



DOĞRULUK PAYI YÜZDE 96,8

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Erol Çelik, üretilen bu Kovid-19 testinin geçmişe yönelik test yaptığını hastalığı belirtisiz geçirenlerinde antikor seviyelerinin bu test ile anlaşılabileceğini ifade etti.

Çelik, yerli testin doğruluk payının yüzde 96,8 seviyelerinde olduğunun altın çizdi.

Testin uygulanabilirliğinin kan şekeri ve ya gebelik testlerine benzediğini iki damla kan örneği ile yapılabildiğini ifade etti.

Çelik, testin fiyatının ise 40-50 lira bandında olduğunu açıkladı.