Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral da gelişmeyi, Türkiye için dönüm noktası olarak değerlendirdi.

Devletin bu girişimiyle her alanda güçlü ve lider ülke olma mücadelesinde dev bir adım attığını, iş dünyasına büyük bir güç ve motivasyon aşıladığını kaydeden Güral, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın liderliği ve yüksek vizyonuyla elde edilen bu göz kamaştırıcı zafer milli tarihimize altın harflerle yazılacaktır. Konfederasyon olarak Türk milletini gururlandıran bu tarihi başarının ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, ekonomik kalkınmamıza katkı sunmak adına, çalışmalarımızı her zamankinden çok daha güçlü ve inançlı şekilde sürdüreceğimizi ifade etmek istiyoruz. "