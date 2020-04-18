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    • Ekonomi
    • 18.04.2020 09:38
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    • 18.04.2020 09:38
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    : Bazı ürünlerinin ına geçici

    Son dakia haberine göre bazı ürünlerine uygulanan gümrük lerinin 3 ay süreyle geçici olarak artırılmasına karar verildi. Kararla, Türkiye'deki demir çelik sanayisinde üretim ve ın korunması amaçlanıyor.

    O ürünlerin ithalatına geçici vergi

    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

    Kararla, slab ve kütük, yassı hadde mamulleri, alaşımlı ürünler, profiller ve paslanmaz sac gibi ürünlerinde uygulanan gümrük leri, 15 Temmuz 2020 tarihine kadar uygulanmak üzere geçici süreyle 5 puan artırıldı.

    Sıcak haddelenmiş sacdan soğuk haddelenmiş sac ve sıcak haddelenmiş sacdan dikişli boru üreten tesisler ile beyaz eşya üreticilerinin doğrudan ında bu artış 2 puan olarak uygulanacak.

    Kararla, Türkiye'deki demir çelik sanayisinde üretim ve ın korunması amaçlanıyor.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Bazı demir çelik ürünlerinin ithalatına geçici vergi
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