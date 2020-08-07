Ziraat Bankası düşük seviyelere çektiği konut ve diğer tüketici faiz oranlarını döviz kurları ve enflasyonda meydana gelen artışlar nedeniyle artırmaya başladı. Mevduat ve diğer faiz oranlarında artışın sinyali olarak algılanan bu gelişme sonrası 15 yıl vadeli ve yüzde 0.64 olan sıfır konutlar için faiz oranları değişmezken ikinci el konutlar için ise 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faizli kredi imkanı yüzde 0,87'ye yükseldi.
ZİRAAT BANKASI KREDİ KAMPANYALARI
Türkiye'de ne geniş yaygın kullanım ağına sahip bankaların başında Ziraat Bankası geliyor. Neredeyse her ilçede yer alan banka müşterilerine özel imkanlar sunmaya devam ediyor. Bu çerçevede Ziraat Bankası'nın sunduğu bu imkanları tek tek araştırdık.
* Ziraat Kredi Paketleri Kampanyası
* Çalışanın Artısı Kredi Pakeri
* Emeklinin Artısı Kredi Paketi
* Tatil Destek Kredi Kampanyası
* 4'lü Yeni Kredi Paketleri Kampanyası
* Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi
* Firma Katkı Paylı Konut Kredisi
Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 0.87 seviyesine geldi
Ziraat Bankası taşıt kredisi faiz oranı yüzde 1,15 seviyesine yükseldi
Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi faiz oranı 1.18 seviyesine yükseldi
KONUT KREDİSİNDE REKOR
Kamu bankalarının 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde, sosyal hayatın desteklenmesi için uygulamaya koyduğu konut kredisi kampanyası ipotekli satışlarda tarihi rekora imza atılmasını sağladı. Çevre ve Şehir Bakanlığı'nın dün açıkladığı verilere göre, 2019'un temmuz ayında 14 bin 348 adet olan olan kredili konut satışı, bu yılın aynı döneminde yüzde 1000 artarak 141 bin 434 adete çıktı. Böylece, bugüne kadar yapılan en yüksek aylık kredili konut satışı gerçekleştirildi.
İKİ AYDA 243 BİN ADET SATILDI
Kamu bankalarının kampanyayı başlattığı haziran ayında da kredili konut satışı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde bin 286 artarak 101 bin 504 adet olmuştu. Kredi faizlerinin düştüğü 1 Haziran'dan itibaren gerçekleşen kredili konut satışı ise 243 bine ulaştı. Kredili konut satışlarından ayrıca Hazine'ye 1 milyar 428 milyon 968 bin lira kazanç sağlandı. Gayrimenkul sektörü temsilcilerine göre, bu ivme yıl sonuna kadar devam ederse konut satışlarında tarihi rekor kırılacak.
DÜŞÜK FAİZE HÜCUM
Kamu bankalarının, 1 Haziran'da hazırladığı finansman paketinin ilk ayağında, birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık yüzde 0.64 faiz oranı ile finansman sağlandı. İkinci el konutlar için de azami 12 ay ödemesiz, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0.74 faiz oranı ile kredi verildi.
Kamu bankalarının bu hamlesi ile mayıs sonunda 211.3 milyar TL olan konut kredisi hacmi, 24 Temmuz itibarıyla 257.6 milyar liraya çıktı. Bu dönemde kullanılan konut kredisi 46.3 milyar TL oldu.
İSTANBUL İLK SIRADA YER ALDI
En çok konutun satıldığı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli oldu. İstanbul'da temmuzda 27 bin 424 kredili konut satıldı. En çok konut satışı yapılan ilçe geçen ay olduğu gibi bu ay da Esenyurt oldu. Esenyurt'ta geçen ay toplam 2 bin 680, Pendik'te 1880, Sancaktepe'de ise 1.560 kredili konut satıldı. Temmuzda en çok kredili konutun satıldığı ikinci il ise 18 bin 566 adetle Ankara oldu.
Kamu bankalarının avantajlı konut kredisi paketi sıfır ve ikinci el konutlar için yeniden güncellendi. Yapılan düzenlemeyle önceki gün ikinci el konutlarda yüzde 0.87'ye çıkarılan faiz oranı sıfır konutta da uygulanacak. Buna göre, 0.64 faiz oranı 500 bin liraya kadar olan konutlar için yüzde 0.87, 500 bin ve üstü için 180 ayda yüzde 0.99 olarak değişti. Tüm konutlar için geçerli olan 12 aylık ödemesiz dönem uygulaması ise tamamen bitti.