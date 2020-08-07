68.000 lira hibe para desteği ödemesi yapacak! Ev almadan, evlenmeden önce devlet geri ödemesiz işte devlet desteği şartları

ÇEYİZ HESABI VE KONUT HESABI NEDİR, NASIL AÇILIR?

Bankalar tarafından açılan devlet destekli tasarruf hesaplarıdır.

Devlet bankaları başta olmak üzere Akbank, Garanti Bankası, İş Bankası Yapı Kredi Bankası ve Finanbank başta olmak üzere çok sayıda banka tarafından açılmakta olup kişinin kimlik belgesi ile beraber bankaya başvuruda bulunması yeterlidir.

EVLENECEK GENÇ ÇİFTLERE DEVLET DESTEĞİ 2020 MÜJDESİ! ÇEYİZ DESTEĞİ 22 BİN LİRA OLDU!

Evlenmek için para biriktiren çiftler 3 sene boyunca düzenli olarak para birikimi yapmaları durumunda 11 bin liraya kadar devlet teşviki alırken eşlerin her birinin ayrı hesaplar açarak para biriktirmeleri durumunda alacakları para tutarı 22 bin liraya yükseliyor.

Devletin evlenmek isteyen çiftlerin tasarruf etmelerini sağlamak amacı ile başlattığı konut hesabı için devlet desteği rakamı yükseldi. Açıklanan rakamlara göre;

Devlet Destekli Çeyiz Hesabı 36-47 Ay Para Biriktirenler İçin Devlet Katkısı Oranı % 20 Azami Katkı Tutarı 7.967,70 Lira

Devlet Destekli Çeyiz Hesabı 48-59 Ay Para Biriktirenler İçin Devlet Katkısı Oranı % 22 Azami Katkı Tutarı 9.193,50 Lira

Devlet Destekli Çeyiz Hesabı 60 Ay ve Üzeri Para Biriktirenler İçin Devlet Katkısı Oranı % 25 Azami Katkı Tutarı 11.032,20 Lira oldu.