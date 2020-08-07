2020 Ağustos vadeli mevduat faizleri oranı ve aylık faiz hesaplama!

Ağustos ayı mevduat faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.