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    • 04.09.2020 14:12
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    2020 Ağustos vadeli mevduat faizleri oranı ve aylık faiz hesaplama!

    2020 Ağustos vadeli mevduat faiz oranları da merak ediliyor. Bu bağlamda devam eden koronavirüs salgını sonrası mevduat müşterisini artırmak isteyen özel bankalar, Haziran ayında tasarruf sahiplerine daha az faiz getirisi sunmaya başladı. Uzun süredir düşen faiz oranları bankada parası olanları tedirgin ediyordu.

    Faizler arttı mı? 2020 Ağustos vadeli mevduat faizleri oranı...

    Ağustos ayı mevduat faiz oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Vadeli mevduat hesabı ile kazanç elde etmenin en büyük avantajı risksiz oluşu. Paranızı vadeye koyarken vade bitiminde elinize ne kadar para geçeceğini bilirsiniz. Riskten hoşlanmayan bir yatırımcı iseniz vadeli mevduat hesabı sizin için en ideal yatırım aracı olacaktır.

    En yüksek faiz veren bankalar listesi!

    CepteTeb 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 6.75

    HSBC 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 6.50

    Yapı Kredi Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 6.25

    İş Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 6.10

    Burgan Bank 32 Günlük Vadeli takvim.com.tr Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 10.00

    QNB Finansbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.20

    Alternatif Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.00

    Odeabank Hoşgeldin Oksjen Hesap Faiz Oranı % 9.00

    Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 9.00

    Halkbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.50

    ING Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.50

    Garanti Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.50

    Vakıfbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.40

    Ziraat Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.00

    Şekerbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 8.00

    ICBC Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 7.20

    Akbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 7.00

    Enpara 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 7.00

    Denizbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı % 6.90
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    Haberler Ekonomi 2020 Ağustos vadeli mevduat faizleri oranı ve aylık faiz hesaplama!
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