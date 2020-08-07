Bu durum da otomobil almak isteyen vatandaşlar için cazibeyi arttıracak. Neredeyse yarı yarıya düşen otomobil satışları bu şekilde artıl gösterecek. Otomobil sektöründe yaşanan krizin daha erken sona ermesi ve yılın ilk dört ayında meydana gelen kayıpların karşılanabilmesi için son dönemlerde ÖTV indirimi daha yüksek sesle talep edilmeye başlandı. Devletin neredeyse tüm sektörlere özel imkanlar sağladığı bir dönemde otomotiv sektörü temsilcileri kendi seslerinin de duyulmasını istiyorlar.

Öte yandan devlet kademesinde otomobilde ÖTV indirimi konusunda çalışmaların yapıldığı ancak bunun Temmuz aylarında gerçekleşeceği kulislerde konuşulmaya başlandı. Yetkililer fabrikalar tam kapasite üretime başlamadan alınacak ÖTV indiriminin sektöre yarar değil zarar getireceği görüşünde birleştiler.