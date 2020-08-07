OGM 700 işçi alımı İŞKUR üzerinden devam ediyor! OGM hangi alanlara işçi alımı yapacak?

İŞKUR üzerinden alınmaya başlanan OGM daimi işçi alımı başvuruları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından 700 daimi işçi alımı yapılacağı belirtilmişti. İlana başvuru yapmak isteyenler ise bu kapsamda OGM hangi alanlara işçi alımı yapacak sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte detaylar...

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HANGİ ALANLARA İŞÇİ ALIMI YAPACAK?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere İş Makinesi Operatörü 200 adet, Greyder Operatörü 200 adet, Ekskavatör Operatörü 200 adet, Dozer Operatörü 60 adet ve Traktör Operatörü 40 adet olmak üzere toplamda 700 adet Belirsiz Süreli (daimi) işçi alımı yapılacaktır.