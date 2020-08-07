TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ İÇİN 2. FAZ BAŞVURULARI!

Temel İhtiyaç Destek kredi başvurusu yapan vatandaşlarımızın bir kısmının asgari ücret ile çalıştığı, emekli ya da dar gelirli vatandaşlarımız olduğu Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu tarafından açıklanmıştır. Ayrıca 10 bin TL'lik kredi başvuru yapan vatandaşlarımızın birçoğunun da 3 bin TL aldığını ifade etmesinin ardından:

"Mutfakta yangın var. İnsanlar kiralarını ödemekte, doğalgaz ve elektrik faturalarını ödemekte zorlanıyorlar. Bu insanlar tatil kredisini ne yapsınlar. Tamam, turizm sektörü de önemli, o sektörü de ülke ekonomisi için ayakta tutmak zorundayız ancak madem böyle bir kaynak var, para var bu vatandaşa 2. faz destek kredisi olarak aktarılmalı. Gerek halen kredi onayı bekleyen, gerekse de 10 bin lira kredi çekmek için başvuru yapmasına rağmen 3 bin lira kredi onayı alan kişilere öncelik verilerek mutlaka yeni bir bireysel temel ihtiyaç destek kredisi paketi hayata geçirilmelidir. Bu kredi paketinde yine ilk 6 ayı ödemesiz dönemli olmak üzere devlet bankaları vatandaşa düşük faizli kredi desteği sağlamalıdır. İnsanlar önünü görene ve virüs krizi tamamen atlatılana kadar maddi olarak rahatlatılmalıdır" ifadelerini kullandı.