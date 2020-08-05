TYP yeni ilanlar ile personel alımı! İŞKUR TYP Ağustos ilanları...

TYP NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşları bünyesine 6 ve 9 aylık geçici olarak çalıştırmak üzere yapılan işçi alımıdır. İşçiler kamu kurumları bünyesinde istihdam edilir ve işçilere asgari ücret verilir. Ancak işçiler, 6 ya da 9 aylık iş sözleşmesinin sona ermesinin ardından işsiz kalır.

TYP UYGULAMA SÜRESİ KAÇ AYDIR?

TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 9 aydır. 27.09.2017'de, 01.01.2018'den itibaren başlangıçta sözleşmede belirlenen TYP süresinin sonradan uzatılamayacağına dair hüküm getirilmiştir.

TYP'DE HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADARDIR?

TYP'de haftalık çalışma süresi kırk beş saattir.