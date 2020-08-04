İŞKUR TYP İLANI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

İŞKUR TYP ilanlarına başvuru yapmak için adayların Türkiye İş Kurumu 'na kayıtlı olması ve işsiz olması gerekmektedir. 18 yaşını geçmiş olan adaylar arasından yapılan personel alımında adayların AÖF haricinde öğrenci olmaması şartı var.

Emekli veya malul aylığı almayan adaylar arasından yapılmakta olan personel alımında adayların, başvuru yapacağı ilde ikamet ediyor olması gerekmektedir.