Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığına bağlı İŞKUR üzerinden ağustos ayı toplum yararına personel alımı ilanı açıklandı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş arayan vatandaşların en çok başvurduğun kurumların başında geliyor. İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları yakından takip eden vatandaşlar, kendilerine uygun fırsatları değerlendiriyor. İŞKUR ilanlarında özel sektörün yanı sıra kamuya da binlerce personel alınıyor. Peki İŞKUR TYP ilanları başvuru şartları neler? İŞKUR TYP ilanlarına nasıl başvurulur? İŞKUR TYP ilanlarına kimler başvurabilir? İşte İŞKUR TYP ilanları ile ilgili detaylar...
AĞUSTOS TYP İLANI DETAYLARI;
Tokat merkezde görevlendirecek olan personellerin başvuru şartlarında 18 yaşını doldurmuş olmaları ve Tokat merkezde ikamet etmeleri, gelir aylığı ve emekli aylığı almıyor olmaları, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmaları örgün bir okulda öğrenimine devam etmiyor olmaları aranan şartlar arasında bulunmaktadır.
291908 TYP numarası ilanda adaylar 17 Ağustos 2020 tarihinde göreve başlayacaklar. 120 gün istihdam edilerek, 17 Aralık 2020 tarihinde kadar göre yapacaklar. Günlük 9 saat çalışma yapılacak. Başvurular 4 Ağustos 2020 tarihi ile başladı. 4 günlük süre içerisinde İŞKUR e-şube portalından ya da Alo 170 hattı üzerinden başvurular gerçekleştirilebilecek. Son başvuru tarihi 8 Ağustos 2020 olarak açıklandı. Kaç kişi alınacak? Tokat ilinde 12 TYP personeli alınacak. 8 Ağustos tarihinde başvuruların tamamlanması ardından 11 ağustos tarihinde liste yöntemi ile kültür turizm Müdürlüğü'nün adresi Ali Paşa Mahallesi GOP Bulvarı valilik binası 3 kat Tokat merkez adresinde gerçekleştirilecek. Çevre temizliği restorasyon Tarih ve Kültür mirasının korunması anlarında görevlendirilecektir.
İŞKUR TYP İLANI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
İŞKUR TYP ilanlarına başvuru yapmak için adayların Türkiye İş Kurumu 'na kayıtlı olması ve işsiz olması gerekmektedir. 18 yaşını geçmiş olan adaylar arasından yapılan personel alımında adayların AÖF haricinde öğrenci olmaması şartı var.
Emekli veya malul aylığı almayan adaylar arasından yapılmakta olan personel alımında adayların, başvuru yapacağı ilde ikamet ediyor olması gerekmektedir.
İŞKUR TYP İLANLARINA NEREDEN BAŞVURULUR?
İŞKUR 'da yayımlanan TYP ilanları şu şekilde;
Yukarıdaki TYP ilanlarına başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekmektedir.
1. Öncelikle ilgili ilanlara gitmek için BURAYA TIKLAYIN
2. Açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın.
3. İş Arayan kısmından giriş yaptıktan sonra aşağıdaki ekran karşınıza çıkacaktır. Bu ekranda , fotoğrafta görüldüğü sayfaya gidin.
TYP Arama butonunu tıkladıktan sonra TYP başvuru sayfası kısmı karşınıza çıkacaktır. ARA butonuna tıklayarak TYP ilanlarını görebilir, TYP numarası yazan kısma tıklayarak başvurunuzu yapabilirsiniz.